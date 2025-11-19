Iuliano e le favole anti Juve: "Rigore Ronaldo neanche col Var. Perugia al contrario, avevano paura"

"Juve-Inter, da sospendere la partita"

Sempre sulla stessa storica partita, Iuliano ha aggiunto: "Io lì ero fermo: non lo fermo, è lui che passa. Ma sai quanti interventi simili ci sono tutti i giorni e non fischiano quasi mai? Io l'ho rivista così: alla fine il focus è sempre stato su quel contatto lì. Un tifoso mi disse: 'Tu non c'entravi niente, sai di chi è la colpa? Di Torricelli e Birindelli! Perché la palla è arrivata lì, non doveva arrivare lì’. Era una palla lunga che non doveva nemmeno arrivare lì perché loro due si impicciano: non li avevo mai osservati, mi hanno messo alla gogna quando potevano rinviare loro (ride, ndr). Ronaldo andava a duemila, io ho detto sto lì e vediamo che succede. Io poi ho anche incontrato Ceccarini: il problema non fu il dare o non dare il rigore, perché noi eravamo una squadra talmente superiore all'Inter, levando Ronaldo non c'era paragone. É che dopo 30 secondi dai rigore alla Juve: con la buon'anima di Simoni che era in campo con tutta la panchina. Tu a rigor di norma devi sospendere la partita e cacciare tutti, non puoi stare in mezzo al campo. L'arbitro è andato in confusione, poi il rigore di West c'è. Si è montato un casino. La sera Raimondo Vianello mi fece delle domande, ma io ero in silenzio stampa. Noi avevamo praticamente vinto lo Scudetto e infatti sono andato a festeggiare”.