Vlahovic, come sta dopo l'infortunio: la scelta Juve per la Fiorentina

Openda-David per una maglia a Firenze

Anche perché martedì c’è la gara di Champions contro il Bodo Glimt. Un vero e proprio spareggio: se i bianconeri dovessero incappare nell’ennesimo pari vedrebbero complicarsi ulteriormente l’ipotesi di qualificazione ai playoff. Dopo Bodo, Locatelli e compagni saranno attesi da un mese intenso con 6 match tra Serie A, Coppa Italia e Champions: incontri cruciali per rilanciarsi a 360 gradi e consegnare quantomeno una parvenza della dimensione a cui può ambire questa Juventus. Avere Dusan al top sarà fondamentale, meglio dunque non correre troppi rischi. La profondità del reparto offensivo, del resto, offre a Luciano diverse alternative.

A giocarsi una maglia saranno infatti Openda e David, con il belga in netto vantaggio, per via del rientro tardivo dal ritiro con il Canada dell’ex Lilla.