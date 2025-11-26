Ferrero, lutto in famiglia per il presidente Juve: il cordoglio del club

La Juventus ha voluto far sentire tutta la propria vicinanza al presidente Gianluca Ferrero , colpito da un lutto in famiglia: la scomparsa della madre Silvia . In un momento di profondo dolore personale, il club bianconero ha scelto di esprimere pubblicamente il proprio sostegno con un messaggio semplice ma carico di rispetto. Un gesto che ribadisce il valore della dimensione umana all’interno della società, al di là delle dinamiche sportive e quotidiane.

La Juventus accanto al presidente Ferrero

La società bianconera, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato il proprio cordoglio: "La Juventus si stringe al Presidente Gianluca Ferrero e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Silvia". Un pensiero semplice e sentito, che riflette l’unità del club di fronte a un lutto che coinvolge direttamente la sua massima carica. La notizia ha subito richiamato l’affetto e la solidarietà da parte del mondo Juve, tutti uniti in un abbraccio simbolico al presidente. Anche tutti i tifosi della Vecchia Signora hanno fatto sentire la propria vicinanza a Ferrero con tanti messaggi di condoglianze sui social.