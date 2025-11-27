Mercato Juve, numeri shock dal 2021: la posizione per trading balance. Solo le spese sono da top

La forza della dirigenza spesso fa la differenza per i successi delle squadre. Ci sono quelle lungimiranti, che riescono a fare grandi colpi a poco prezzo, per poi magari arricchire le casse, e quelle che invece spendono senza risultati. Il CIES Football Observatory ha studiato quali sono i club più intelligenti al mondo sul mercato dei trasferimenti dal gennaio 2021 in termini di bilanci finanziari dei giocatori ingaggiati come professionisti (esclusi i contratti con le giovanili) e già trasferiti in modo permanente ad altre squadre. Come si è comportata la Juventus? Una situazione che è lo specchio del calo di risultati a partire proprio dal 2021, l'anno dopo l'ultimo scudetto conquistato a Torino.
Lo studio del Cies: chi si muove meglio sul mercato
L'Eintracht è in cima alla lista con un saldo positivo di +286 milioni di euro: 364 milioni di euro di entrate e 78 milioni di euro di spese. I tedeschi precedono il Brighton (+221 milioni di euro) e lo Stoccarda (+178 milioni di euro). L'Atalanta (+150 milioni di euro) e il Benfica (+147 milioni di euro) completano la top five. Al contrario, i saldi più negativi per i giocatori acquistati e ceduti negli ultimi cinque anni sono stati registrati da due club sauditi, Al-Hilal (-197 milioni di euro) e Al-Nassr (-104 milioni di euro), seguiti da tre squadre inglesi: West Ham (-99 milioni di euro), Aston Villa (-85 milioni di euro) e Manchester United (-74 milioni di euro).
Se aggiungiamo i giocatori ingaggiati dal 2021 che sono ancora sotto contratto con i club che li hanno acquistati e sottraiamo il loro prezzo di acquisto dal valore attuale stimato, l'Eintracht Francoforte è ancora una volta il miglior club con un saldo di +670 milioni di euro (+286 milioni di euro per i giocatori ingaggiati e già venduti; +384 milioni di euro per quelli ingaggiati e ancora di proprietà), davanti al Real Madrid (+591 milioni di euro), con il Manchester United all'estremo opposto (-482 milioni di euro). La classifica include solo i club la cui spesa e il cui reddito totale per i trasferimenti dal 2021 supera i 10 milioni di euro. I bilanci tengono conto dei bonus indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pagati o ricevuti, nonché delle somme guadagnate attraverso le rivendite. Ma vediamo tutto nello specifico, inquadrando anche la situazione della Juve.
La top 25 dei club per le spese
Questa la classifica del CIES considerando le spese dei club a partire dal 2021 per i giocatori trasferiti a titolo definitivo ad altre squadre:
- Chelsea FC (ENG) → -508 M€
- Olympique Marseille (FRA) → -295 M€
- Stade Rennais (FRA) → -284 M€
- West Ham United (ENG) → -267 M€
- Aston Villa (ENG) → -261 M€
- Nottingham Forest (ENG) → -220 M€
- RB Leipzig (GER) → -217 M€
- SL Benfica (POR) → -213 M€
- AFC Ajax (NED) → -208 M€
- Wolverhampton FC (ENG) → -207 M€
- Bayern München (GER) → -206 M€
- Al-Hilal SFC (KSA) → -206 M€ (ex aequo)
- Atalanta BC (ITA) → -182 M€
- Liverpool FC (ENG) → -172 M€
- Brighton & Hove (ENG) → -171 M€
- Southampton FC (ENG) → -170 M€
- Leeds United (ENG) → -161 M€
- AC Milan (ITA) → -157 M€
- Paris Saint-Germain (FRA) → -155 M€
- AS Roma (ITA) → -150 M€
- Olympique Lyonnais (FRA) → -147 M€
- Burnley FC (ENG) → -141 M€
- Juventus FC (ITA) → -140 M€
- Manchester United (ENG) → -134 M€
- Al-Nassr FC (KSA) → -131 M€
La top 25 dei club per le entrate
Il CIES ha ufficializzato anche la classifica delle entrate dei vari club di tutto il mondo per i giocatori acquistati dal 2021 e gà trasferiti a titolo definitivo ad altre squadre:
- Chelsea FC (ENG) → 486 M€
- Brighton & Hove (ENG) → 392 M€
- Eintracht Frankfurt (GER) → 364 M€
- SL Benfica (POR) → 360 M€
- Atalanta BC (ITA) → 332 M€
- RB Leipzig (GER) → 300 M€
- Stade Rennais (FRA) → 278 M€
- Olympique Marseille (FRA) → 264 M€
- RC Lens (FRA) → 256 M€
- Bayern München (GER) → 256 M€
- Southampton FC (ENG) → 253 M€
- VfB Stuttgart (GER) → 226 M€
- Nottingham Forest (ENG) → 226 M€
- Newcastle United (ENG) → 223 M€
- AFC Bournemouth (ENG) → 217 M€
- AC Milan (ITA) → 216 M€
- Burnley FC (ENG) → 214 M€
- Paris Saint-Germain (FRA) → 211 M€
- Wolverhampton FC (ENG) → 211 M€
- Liverpool FC (ENG) → 208 M€
- Sporting CP (POR) → 203 M€
- Bayer Leverkusen (GER) → 197 M€
- SSC Napoli (ITA) → 186 M€
- Udinese Calcio (ITA) → 180 M€
- Aston Villa (ENG) → 176 M€
- Manchester City (ENG) → 171 M€
La Juve ha raggiunto 118 milioni di entrate.
La top 25 dei club per saldo commerciale
Quest è la classifica dei club, considerano la differenza tra le uscite e le entrate (trading balance):
- Eintracht Frankfurt (GER) → +286 M€
- Brighton & Hove (ENG) → +221 M€
- VfB Stuttgart (GER) → +178 M€
- Atalanta BC (ITA) → +150 M€
- SL Benfica (POR) → +147 M€
- RC Lens (FRA) → +134 M€
- Udinese Calcio (ITA) → +128 M€
- Union SG (BEL) → +113 M€
- US Lecce (ITA) → +113 M€
- LOSC Lille (FRA) → +112 M€
- Newcastle United (ENG) → +111 M€
- Bologna FC (ITA) → +110 M€
- AFC Bournemouth (ENG) → +110 M€
- Feyenoord (NED) → +110 M€
- SSC Napoli (ITA) → +96 M€
- FC Basel (SUI) → +92 M€
- TSG Hoffenheim (GER) → +90 M€
- Manchester City (ENG) → +89 M€
- Celtic FC (SCO) → +85 M€
- RB Leipzig (GER) → +83 M€
- Southampton FC (ENG) → +83 M€
- Sporting CP (POR) → +81 M€
- Girona FC (ESP) → +79 M€
- Royal Antwerp (BEL) → +77 M€
- Bayer Leverkusen (GER) → +76 M€
La Juventus ha un trading balance di -22 milioni di euro.
La top 25 dei club per la crescita dei giocatori
L'Osservatorio del calcio ha poi sviluppato una classifica anche per il value balance, il saldo di valore dei vari club rispetto ai giocatori acquistati nel 2021 e ancora sotto contratto. Tradotto: quali squadre hanno portato un aumento del valore dei giocatori in squadra e queli invece ne hanno peggiorato la stima:
- Real Madrid (ESP) → +583 M€
- Eintracht Frankfurt (GER) → +384 M€
- Aston Villa (ENG) → +267 M€
- Brighton & Hove (ENG) → +254 M€
- Paris Saint-Germain (FRA) → +251 M€
- FC Inter (ITA) → +234 M€
- Bayer Leverkusen (GER) → +217 M€
- Villarreal CF (ESP) → +212 M€
- Liverpool FC (ENG) → +211 M€
- SL Benfica (POR) → +199 M€
- Manchester City (ENG) → +197 M€
- VfB Stuttgart (GER) → +178 M€
- Borussia Dortmund (GER) → +162 M€
- AS Roma (ITA) → +160 M€
- Real Betis (ESP) → +136 M€
- LOSC Lille (FRA) → +131 M€
- SS Lazio (ITA) → +130 M€
- Union SG (BEL) → +129 M€
- Nottingham Forest (ENG) → +128 M€
- Bologna FC (ITA) → +127 M€
- FC Porto (POR) → +125 M€
- Club Brugge (BEL) → +125 M€
- SE Palmeiras (BRA) → +125 M€
- Brentford FC (ENG) → +122 M€
- PSV Eindhoven (NED) → +117 M€
La Juventus ha un value balance di +16 milioni.
La top 25 dei club con il bilancio totale migliore
Facendo una somma tra il saldo commerciale e il valore dei giocatori, questa è la top 25 del bilancio totale
- Eintracht Frankfurt (GER) → +670 M€
- Real Madrid (ESP) → +591 M€
- Brighton & Hove (ENG) → +475 M€
- VfB Stuttgart (GER) → +356 M€
- SL Benfica (POR) → +346 M€
- Paris Saint-Germain (FRA) → +307 M€
- Bayer Leverkusen (GER) → +293 M€
- Manchester City (ENG) → +286 M€
- FC Inter (ITA) → +258 M€
- Villarreal CF (ESP) → +256 M€
- Liverpool FC (ENG) → +247 M€
- LOSC Lille (FRA) → +243 M€
- Union SG (BEL) → +242 M€
- Bologna FC (ITA) → +237 M€
- Udinese Calcio (ITA) → +232 M€
- Atalanta BC (ITA) → +225 M€
- Real Betis (ESP) → +198 M€
- AFC Bournemouth (ENG) → +190 M€
- Feyenoord (NED) → +187 M€
- Aston Villa (ENG) → +182 M€
- AS Roma (ITA) → +177 M€
- Brentford FC (ENG) → +173 M€
- FC Porto (POR) → +171 M€
- RC Lens (FRA) → +171 M€
- Club Brugge (BEL) → +168 M€
La Juventus registra un - 6 totale e si trova verso il fondo della classifica.
Come si è comportata la Juventus
La Juventus dal 2021 ha speso 140 milioni di euro per calciatori che ora non si trovano più in rosa, una dimostrazione di affari spesso sbagliati, che non hanno portato benefici al club. Ci sono poi anche trattative ibride: scavando nel passato ci sono operazioni che lasciano spazio all'intepretazione come l'acquisto di Chiesa per 44 milioni di euro ma poi ceduto a 12 milioni al Liverpool, differenza che contribuisce a una posizione bassa del club in questo studio. Mentre per i calciatori arrivati a Torino nello stesso periodo, ma poi ceduti ad altre squadre, la Vecchia Signora ha totalizzato 118 milioni di entrate. Invece per i giocatori che ancora sono sotto contratto, la società è riuscita a generare un aumento di valore di soli 16 milioni di euro, stando alle stime del CIES. Tradotto: i calciatori sono cresciuti poco e quelli che lo hanno fatto sono arrivati principalmente dalla Primavera o Next Gen, come ad esempio Yildiz. Il bilancio totale recita un -6 con i bianconeri che si trovano nelle retrovie della classifica fornita dall'osservatorio, colpa di una serie di investimenti sbagliati dai dirigenti nel recente passato.
Il bilancio Juve in Italia
Considerando soltanto il trading balance, la Juve si trova addirittura all'ultimo posto tra le squadre italiane con il suo netto -22. Il 'value balance' di +16 milioni, ovvero il valore dei giocatori in rosa rispetto al prezzo d'acquisto dal 2021, fa alzare leggermente la posizione della Vecchia Signora che arriva quartultima per bilancio totale. Questa è la classifica delle squadre italiane rispetto al "total balance", la somma del saldo di valore e del 'trading balance'.
- FC Inter (ITA) → +258 M€
- Bologna FC (ITA) → +237 M€
- Udinese Calcio (ITA) → +232 M€
- Atalanta BC (ITA) → +225 M€
- AS Roma (ITA) → +177 M€
- US Lecce (ITA) → +158 M€
- ACF Fiorentina (ITA) → +136 M€
- SS Lazio (ITA) → +122 M€
- AC Milan (ITA) → +113 M€
- Hellas Verona (ITA) → +112 M€
- SSC Napoli (ITA) → +89 M€
- Cagliari Calcio (ITA) → +76 M€
- Genoa CFC (ITA) → +72 M€
- Torino FC (ITA) → +63 M€
- Parma Calcio (ITA) → +53 M€
- Venezia FC (ITA) → +47 M€
- Frosinone Calcio (ITA) → +39 M€
- Spezia Calcio (ITA) → +32 M€
- Como 1907 (ITA) → +30 M€
- Empoli FC (ITA) → +29 M€
- US Catanzaro (ITA) → +17 M€
- SSC Bari (ITA) → +17 M€
- US Salernitana (ITA) → +7 M€
- Modena FC (ITA) → +4 M€
- Pisa SC (ITA) → +1 M€
- UC Sampdoria (ITA) → 0 M€
- Juventus FC (ITA) → -6 M€
- US Sassuolo (ITA) → -10 M€
- US Cremonese (ITA) → -21 M€
- AC Monza (ITA) → -22 M€
