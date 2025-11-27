Mercato Juve, numeri shock dal 2021: la posizione per trading balance. Solo le spese sono da top

La forza della dirigenza spesso fa la differenza per i successi delle squadre. Ci sono quelle lungimiranti, che riescono a fare grandi colpi a poco prezzo, per poi magari arricchire le casse, e quelle che invece spendono senza risultati. Il CIES Football Observatory ha studiato quali sono i club più intelligenti al mondo sul mercato dei trasferimenti dal gennaio 2021 in termini di bilanci finanziari dei giocatori ingaggiati come professionisti (esclusi i contratti con le giovanili) e già trasferiti in modo permanente ad altre squadre. Come si è comportata la Juventus ? Una situazione che è lo specchio del calo di risultati a partire proprio dal 2021, l'anno dopo l'ultimo scudetto conquistato a Torino.

Lo studio del Cies: chi si muove meglio sul mercato

L'Eintracht è in cima alla lista con un saldo positivo di +286 milioni di euro: 364 milioni di euro di entrate e 78 milioni di euro di spese. I tedeschi precedono il Brighton (+221 milioni di euro) e lo Stoccarda (+178 milioni di euro). L'Atalanta (+150 milioni di euro) e il Benfica (+147 milioni di euro) completano la top five. Al contrario, i saldi più negativi per i giocatori acquistati e ceduti negli ultimi cinque anni sono stati registrati da due club sauditi, Al-Hilal (-197 milioni di euro) e Al-Nassr (-104 milioni di euro), seguiti da tre squadre inglesi: West Ham (-99 milioni di euro), Aston Villa (-85 milioni di euro) e Manchester United (-74 milioni di euro).

Se aggiungiamo i giocatori ingaggiati dal 2021 che sono ancora sotto contratto con i club che li hanno acquistati e sottraiamo il loro prezzo di acquisto dal valore attuale stimato, l'Eintracht Francoforte è ancora una volta il miglior club con un saldo di +670 milioni di euro (+286 milioni di euro per i giocatori ingaggiati e già venduti; +384 milioni di euro per quelli ingaggiati e ancora di proprietà), davanti al Real Madrid (+591 milioni di euro), con il Manchester United all'estremo opposto (-482 milioni di euro). La classifica include solo i club la cui spesa e il cui reddito totale per i trasferimenti dal 2021 supera i 10 milioni di euro. I bilanci tengono conto dei bonus indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pagati o ricevuti, nonché delle somme guadagnate attraverso le rivendite. Ma vediamo tutto nello specifico, inquadrando anche la situazione della Juve.