Ederson, pensierino Juve? L’agente accende il mercato: “Presto via dall’Atalanta”

Il calciomercato è pronto a riaprire i battenti per la finestra invernale e sono già tanti i club in movimento per rinforzare la rosa nella seconda parte di stagione. Dopo il cambio in panchina con Spalletti al posto di Tudor , anche la dirigenza della Juventus è attenta a cosa può regalare la parentesi di gennaio per plasmare al meglio la formazione da mettere a disposizione del tecnico di Certaldo . Il centrocampo potrebbe essere il reparto soggetto a cambiamenti con il nome di Ederson , corteggiato già durante la gestione Giuntoli e nell'ultima sessione di mercato estiva, ad ingolosire i bianconeri.

Occasione Ederson

Ad accendere ulteriormente la possibile trattativa ci ha pensato l'agente del mediano dell'Atalanta, André Cury che intervistato da Cadena SER ha parlato del futuro del centrocampista brasiliano, classe 1999 e in scadenza con la Dea nel giugno del 2027: "L'Atalanta chiedeva molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro, ma ora è quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni. E' un giocatore spettacolare con alcune delle statistiche migliori in Europa per il suo ruolo. È un'opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva".

Attenzione al Barcellona

Una situazione che farebbe proprio al caso della Juventus, ma non solo. In chiave mercato, Ederson è stato accostato più volte all'Inter per il dopo Calhanoglu, ma anche all'estero al Barcellona, club che sembra essere di gradimento soprattutto all'agente: "Ederson è un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona, contribuendo con grande fisicità e resistenza. Sono amico di Deco e del presidente del Barcellona. Faccio il mio lavoro. Li aiuterò sempre con i trasferimenti perché nutro un affetto molto speciale per il Barcellona".