Vlahovic, scatta l'allarme Juve: infortunio serio, cosa si è fatto e quante partite salta

Le mani al volto e poi la frase, che ha cambiato immediatamente la percezione del problema. «Mi sono fatto male, mi sono fatto male». Il labiale è inequivocabile, lo sguardo di Vlahovic pure: quando la mezz'ora è scoccata da un paio di minuti, l'unico guizzo del nove si è sciolto in una smorfia di dolore, e di un dolore lancinante. Ha sconquassato la Juve. E ha irrigidito Spalletti, andatogli presto incontro, per poi capire, e rincuorare. Mentre Dusan guadagnava gli spogliatoi, l'ingresso di David e le parole a Openda indicavano il nuovo corso che dovrà adottare la Juventus. Almeno per i prossimi due mesi. La sensazione, come confermato anche dall'allenatore in conferenza stampa, è che il tormento alla gamba sinistra sia in realtà uno stiramento. Rischia di saltare (almeno) tutte le partite da qui alla fine del 2025, con un punto interrogativo sull'inizio del prossimo anno solare. Quando si saprà? Oggi Vlahovic si sottoporrà ai primi controlli, domani invece farà esami più approfonditi e si avrà quindi un quadro più chiaro della situazione, che nella migliore delle ipotesi terrà il serbo lontano dal campo certamente per il big match con il Napoli, molto probabilmente pure per la sfida contro la Roma di Gasperini.