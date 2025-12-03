Gatti costretto all’operazione, il 2025 è finito: la nota Juve sull’infortunio

L'infortunio di Federico Gatti è apparso sin da subito molto serio e complicato, tanto da creare una forte apprensione tra i tifosi della Juve e non solo. Durante la gara di Coppa Italia contro l'Udinese, il centrale schierato da titolare da Spalletti, è dovuto uscire nel corso della ripresa per un movimento innaturale del ginocchio destro e nella giornata odierna si è presentato al J Medical per gli esami strumentali ed è sceso dalla macchina in stampelle. Anche lo stesso allenatore nell'immediato post partita non ci ha girato attorno riguardo le condizioni del ragazzo: "Lui ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio".
Il comunicato della Juve e i tempi di recupero
L'esito degli esami ha confermato la preoccupazione dei tifosi: rottura del menisco. Ecco il comunicato: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni". I tempi di recupero del difensore italiano saranno di circa 1 mese: il suo 2025 è già terminato.
Infortunio Gatti, cos'è successo
L’episodio è nato in maniera molto particolare e non c'è stato nessun contrasto con l'avversario a causare l'infortunio. Gatti è andato in marcatura su Buksa in mezzo al campo e poi facendo un movimento all'indietro si è subito fermato alzando il braccio per far capire la situazione. Il difensore ha appoggiato il piede destro a terra e ha sentito il dolore al ginocchio destro. Una distorsione e un'uscita dal campo con il volto scuro e preoccupato. Gatti ha preso subito la direzione degli spogliatoi appena è uscito dal campo e nella giornata odierna si è presentato al J Medical per effettuare le visite mediche del caso. Il giocatore è sceso dall'auto in stampelle e si è diretto all'interno della struttura dove ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il lungo stop.
Dalle lacrime al sogno a parametro zero: i commenti dei tifosi
Il comunicato della Juve sulle condizioni di Gatti è stato seguito da una lunga serie di commenti da parte dei tifosi, che hanno reagito in modi molto diversi uno dall'altro. C'è chi l'ha presa con ironia e ha optato per un intervento miracoloso: "Caro babbo Natale, puoi regalarci le vasche di Lourdes? Possibilmente piene che sia mai che se andiamo le troviamo vuote. Grazie, una tifosa disperata". Qualcuno, invece, ha cercato di rimanere lucido: "Tra tutti gli scenari possibili quelli meno grave. 1 mese e tornerà". Diversi invece sono preoccupati per la difesa della squadra di Spalletti, che ora senza Gatti, Bremer e Rugani ha gli uomini contati: "Sintetizzando: Kelly kalulu Koopmeiners dovranno giocare anche tutte le partite di dicembre". A tal proposito, qualche tifoso ha chiesto subito a gran voce un rinforzo dal mercato di gennaio e c'è chi ha le idee chiare. Il nome? Basta un'immagine: Sergio Ramos. Il contratto dello spagnolo con il Monterrey scadrà a fine dicembre e da gennaio sarà svincolato. Sogno di mercato per i tifosi bianconeri.
Una lunga serie di infortuni
Gatti è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni che ha colpito la Juventus in questa stagione. Se il difensore italiano dovrà rimanere in infermeria per soltanto un mese, c'è a chi è andata molto peggio. Vlahovic è infatti alle prese con una lesione di alto grado all'adduttore sinistro che lo terrà fuori per almeno 3 mesi, mentre Bremer è alle prese con un problema al ginocchio da metà ottobre. A loro si aggiungono Rugani, lesione al soleo, e Pinsoglio, lesione muscolare al polpaccio, per non parlare dell'ormai lungodegente Milik. Anche Kelly e Cabal sono stati indisponibili per infortunio per diverse partite ma sono ormai recuperati, mentre giocatori come Perin, Yildiz, Conceicao e Thuram hanno avuto piccoli problemi fisici che però li hanno tenuti lontano dal terreno di gioco soltanto per pochi giorni.
