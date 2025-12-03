Gatti costretto all’operazione, il 2025 è finito: la nota Juve sull’infortunio

L'infortunio di Federico Gatti è apparso sin da subito molto serio e complicato, tanto da creare una forte apprensione tra i tifosi della Juve e non solo. Durante la gara di Coppa Italia contro l'Udinese , il centrale schierato da titolare da Spalletti , è dovuto uscire nel corso della ripresa per un movimento innaturale del ginocchio destro e nella giornata odierna si è presentato al J Medical per gli esami strumentali ed è sceso dalla macchina in stampelle. Anche lo stesso allenatore nell'immediato post partita non ci ha girato attorno riguardo le condizioni del ragazzo: "Lui ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio".

Il comunicato della Juve e i tempi di recupero

L'esito degli esami ha confermato la preoccupazione dei tifosi: rottura del menisco. Ecco il comunicato: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni". I tempi di recupero del difensore italiano saranno di circa 1 mese: il suo 2025 è già terminato.

Infortunio Gatti, cos'è successo

L’episodio è nato in maniera molto particolare e non c'è stato nessun contrasto con l'avversario a causare l'infortunio. Gatti è andato in marcatura su Buksa in mezzo al campo e poi facendo un movimento all'indietro si è subito fermato alzando il braccio per far capire la situazione. Il difensore ha appoggiato il piede destro a terra e ha sentito il dolore al ginocchio destro. Una distorsione e un'uscita dal campo con il volto scuro e preoccupato. Gatti ha preso subito la direzione degli spogliatoi appena è uscito dal campo e nella giornata odierna si è presentato al J Medical per effettuare le visite mediche del caso. Il giocatore è sceso dall'auto in stampelle e si è diretto all'interno della struttura dove ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il lungo stop.

