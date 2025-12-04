Gatti operato, intervento riuscito: i tempi di recupero del difensore Juve

Federico Gatti è finito sotto i ferri questa mattina per risolvere il problema al ginocchio destro che lo ha costretto a uscire nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. L’intervento è stato effettuato in Francia da uno dei team medici più riconosciuti in Europa. L’operazione, perfettamente riuscita, ha permesso al difensore di iniziare immediatamente il percorso di riabilitazione. La Juventus ora lo aspetta di nuovo in campo nel 2026.
L'operazione di Gatti
Questa mattina il difensore bianconero è stato sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva per trattare la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento è stato eseguito dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet insieme al dottor Loïc Geoffroy nella Clinique Santé Atlantique di Nantes, sotto la supervisione del responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini. L’operazione è stata portata a termine senza complicazioni, segnale confortante per il percorso di recupero del giocatore. Gatti ha iniziato il percorso riabilitativo previsto in questi casi.
Un mese di stop e la coperta corta in difesa per Napoli
I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, il che significa che il 2025 di Gatti può considerarsi concluso in anticipo. Una notizia che complica ulteriormente la situazione difensiva della Juventus, già ridotta all’osso nelle ultime gare. In vista del match contro il Napoli, Spalletti dovrà fronteggiare una vera emergenza nel reparto arretrato: alle assenze di Gatti si sommano infatti quelle di Bremer e Rugani, entrambi vicini al rientro ma non ancora pronti per affrontare i campioni d’Italia in trasferta. La mancanza di alternative costringe il tecnico a soluzioni d’emergenza e a un’attenta gestione delle risorse disponibili con un occhio anche alla Next Gen come è stato per Pedro Felipe nelle ultime uscite.
Chi è il dottor Bertrand Sonnery-Cottet
Il dottor Bertrand Sonnery-Cottet è un rinomato chirurgo ortopedico francese, attivo presso il Centre Orthopédique Santy di Lione, riconosciuto come Centro Medico di Eccellenza FIFA. È considerato uno dei massimi esperti internazionali nella cura delle lesioni dei legamenti del ginocchio e dei principali traumi sportivi. La sua competenza si fonda su un approccio innovativo e su una lunga esperienza maturata nel trattamento degli atleti d’élite. Ha inoltre fondato il Gruppo di Studio SANTI, una rete di giovani specialisti provenienti da quattro continenti, impegnata nella ricerca e nella diffusione di tecniche moderne per la chirurgia del ginocchio. Grazie al suo costante contributo scientifico e alle numerose pubblicazioni, Sonnery-Cottet è oggi un punto di riferimento per la comunità ortopedica internazionale.
Gli interventi su Bremer e Cabal
La reputazione del chirurgo francese ha portato molte società sportive, tra cui la Juventus, a rivolgersi a lui nei casi più delicati. Il club bianconero, infatti, ha scelto Sonnery-Cottet per operare due dei suoi giocatori colpiti da importanti infortuni al ginocchio. Oltre al recente intervento su Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano, il medico francese ha guidato anche l’operazione al legamento crociato di Juan Cabal. Entrambi i calciatori si sono affidati alle sue tecniche chirurgiche avanzate, apprezzate per precisione e affidabilità.
