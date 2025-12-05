Moggi: "Juve farai fatica, cosa prevedo e che penso di Spalletti e nuova dirigenza. Conte e Allegri…"

Moggi analizza la Juve di Spalletti

"Spalletti è competitivo, ma la Juventus non è competitiva per vincere. Questa è una società che è in rifacimento per cui ha dirigenti nuovi e non ha in questo momento la forza per competere per lo scudetto. Mancano alcuni giocatori a centrocampo, in difesa Bremer è fuori e quindi toglierei dalla lotta scudetto la Juventus. Faticherà ad arrivare quarta". Poi l'ex dirigente bianconero ha parlato anche del Napoli, in vista del big match: "Dopo la sconfitta di Bologna ho sentito tante cose, ma tutte queste chiacchiere sono state create per fare scena. A Conte la squadra a Bologna non è piaciuta e ha fatto delle dichiarazioni per ricompattare il gruppo e mi pare abbia avuto ragione. Nessuno ha detto che a Roma mancavano giocatori top e quindi la squadra c’è, l’allenatore c’è, la società c’è e quindi ci sono tutte le componenti per lottare per il titolo. Poi che lo faccia o meno è altro discorso. Lucca? Ancora non si è espresso, ma è giovane e lo farà in seguito, ma il complesso è unito. I giocatori del Napoli hanno una voglia di vincere encomiabile, parlo con qualche giocatore e quando c’è tutta questa voglia a volte ci si riesce. Il Napoli ha voglia di ripetere l’impresa e la squadra c’è".