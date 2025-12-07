Napoli-Juventus, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus fa visita al Napoli nel 14° turno di Serie A. I bianconeri vengono da tre vittorie di fila tra Champions League, campionato e Coppa Italia e sono a quota 23 punti nella classifica di Serie A dopo 6 successi, 5 pareggi e 2 ko. Sarà una partita speciale per il tecnico juventino Luciano Spalletti, che torna a Napoli da ex dopo lo scudetto vinto sulla panchina dei campani: "Sono stati due anni in cui ci siamo resi felici a vicenda, è stata un'emozione tremenda soprattutto la stagione del titolo e le belle storie hanno il potere dell'immortalità: mi porto dietro tutte le persone che ho incontrato, non mi priverò mai di loro e me lo porterò sempre con me" ha detto l'allenatore della Juve alla vigilia del match.
Dove vedere Napoli-Juventus: diretta tv e streaming
La partita tra Napoli e Juventus è in programma alle ore 20.45 allo stadio Maradona e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Contini, Ferrante, Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Olivera, Vergara, Politano, Ambrosino, Lucca.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia, Cabal, Rouhi, Miretti, Joao Mario, Adzic, Zhegrova, Conceicao, Openda.
ARBITRO: La Penna. ASSISTENTI: Peretti-Colarossi. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Abisso. AVAR: Aureliano.
