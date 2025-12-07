Napoli-Juventus, orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus fa visita al Napoli nel 14° turno di Serie A. I bianconeri vengono da tre vittorie di fila tra Champions League, campionato e Coppa Italia e sono a quota 23 punti nella classifica di Serie A dopo 6 successi, 5 pareggi e 2 ko. Sarà una partita speciale per il tecnico juventino Luciano Spalletti, che torna a Napoli da ex dopo lo scudetto vinto sulla panchina dei campani: "Sono stati due anni in cui ci siamo resi felici a vicenda, è stata un'emozione tremenda soprattutto la stagione del titolo e le belle storie hanno il potere dell'immortalità: mi porto dietro tutte le persone che ho incontrato, non mi priverò mai di loro e me lo porterò sempre con me" ha detto l'allenatore della Juve alla vigilia del match.