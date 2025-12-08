Le scelte sbagliate

Hojlund è costato cinque milioni in più di Openda. Neres dieci in meno di Conceiçao. Napoli-Juve è anche una questione di scelte e la Juve le ha sbagliate quasi tutte nelle ultime tre campagne acquisti. Il Napoli è partito molto più forte della Juve. Troppo più forte, considerate le circostanze bianconere e, soprattutto, le parole di Spalletti alla vigilia. Napoli-Juve è anche una questione di intensità e approccio e la Juve, negli ultimi tre anni, ha quasi sempre sbagliato approccio nei match importanti. Il Napoli ha vinto, nonostante le tante assenze, dimostrandosi squadra compatta e in grado di attutire le emergenze. Napoli-Juve è anche una questione di spirito di squadra e la Juve, negli ultimi tre anni, si è spesso squagliata di fronte alle prime difficoltà, rimpiangendo sempre troppo i giocatori infortunati.