Crescita zero: 5 sessioni di mercato e 300 milioni per smontare la Juve. Da tre anni non si compra un campione

TORINO - Se non si è trattato di un’allucinazione collettiva, poco ci manca: però la campagna acquisti della Juventus, nella sintesi giornalistica di settembre, era stata accolta unanimemente in maniera più che positiva. Perché sì: non era arrivato il tanto atteso Kolo Muani, ma la pecca era stata compensata da due colpi, sulla carta incontestabili per referenze, come David e Openda; perché sì: in fin dei conti si diceva che tenere Vlahovic sarebbe stato l’acquisto migliore e nei fatti così è stato, fino all’infortunio; perché sì: è vero che non è arrivato un regista, ma magari Koopmeiners sarebbe esploso; perché sì: chissà, forse Joao Mario è pure meglio di Alberto Costa. Insomma, il pensiero collettivo lasciava ben sperare, ma alla fine ad andare a sbattere, con il senno del poi, non sono stati solo tifosi, media e opinione pubblica, ma anche chi questa squadra l’ha costruita, spendendo milioni. Perché aver cambiato quattro allenatori in appena due anni, oltre a rappresentare una anomalia di metodo nella lunga storia della Juve, non ha modificato gli equilibri di una squadra che rischia di ritrovarsi, ancora una volta, a dover lottare per un obiettivo che verosimilmente non sarà la corsa per lo scudetto dopo l’esame non superato a Napoli: al Maradona è emersa la differenza tra un gruppo da piani alti, nonostante tante assenze pesanti, e un altro ancora alla ricerca di un’identità. Una sensazione che aveva respirato anche Spalletti alla vigilia, in un passaggio della conferenza di presentazione della partita, in riferimento, nel futuro, a una Juventus come il Napoli dello scudetto spallettiano, da Grande Bellezza: "Qui mi rifaccio alle parole di John Elkann che ha detto che tutti fanno riferimento alla storia della Juve ma non sanno che futuro avrà. Con una società del genere si può tornare verso quello che vogliono i tifosi. Poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Il percorso sarà diluito nel tempo".