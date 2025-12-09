Crescita zero: 5 sessioni di mercato e 300 milioni per smontare la Juve. Da tre anni non si compra un campione

TORINO - Se non si è trattato di un’allucinazione collettiva, poco ci manca: però la campagna acquisti della Juventus, nella sintesi giornalistica di settembre, era stata accolta unanimemente in maniera più che positiva. Perché sì: non era arrivato il tanto atteso Kolo Muani, ma la pecca era stata compensata da due colpi, sulla carta incontestabili per referenze, come David e Openda; perché sì: in fin dei conti si diceva che tenere Vlahovic sarebbe stato l’acquisto migliore e nei fatti così è stato, fino all’infortunio; perché sì: è vero che non è arrivato un regista, ma magari Koopmeiners sarebbe esploso; perché sì: chissà, forse Joao Mario è pure meglio di Alberto Costa. Insomma, il pensiero collettivo lasciava ben sperare, ma alla fine ad andare a sbattere, con il senno del poi, non sono stati solo tifosi, media e opinione pubblica, ma anche chi questa squadra l’ha costruita, spendendo milioni. Perché aver cambiato quattro allenatori in appena due anni, oltre a rappresentare una anomalia di metodo nella lunga storia della Juve, non ha modificato gli equilibri di una squadra che rischia di ritrovarsi, ancora una volta, a dover lottare per un obiettivo che verosimilmente non sarà la corsa per lo scudetto dopo l’esame non superato a Napoli: al Maradona è emersa la differenza tra un gruppo da piani alti, nonostante tante assenze pesanti, e un altro ancora alla ricerca di un’identità. Una sensazione che aveva respirato anche Spalletti alla vigilia, in un passaggio della conferenza di presentazione della partita, in riferimento, nel futuro, a una Juventus come il Napoli dello scudetto spallettiano, da Grande Bellezza: "Qui mi rifaccio alle parole di John Elkann che ha detto che tutti fanno riferimento alla storia della Juve ma non sanno che futuro avrà. Con una società del genere si può tornare verso quello che vogliono i tifosi. Poi è la qualità dei calciatori che fa la differenza. Il percorso sarà diluito nel tempo".
Juve, dopo Bremer e Yildiz il vuoto
Già, proprio sulla qualità dei calciatori il dibattito si accende e diventa il vero nocciolo della questione: perché poi in campo ci vanno loro e nessun allenatore, finora, è riuscito a confezionare miracoli, pur ruotando vorticosamente filosofie e metodologie. La verità, cruda in tutta la sua durezza, è che la Juventus non riesce più a pescare un campione dal mercato da oltre tre anni. Gli ultimi sono stati Bremer e Yildiz: l’assenza del brasiliano pesa come un macigno non solo sulla difesa, ma anche e soprattutto sull’equilibrio generale della squadra; nel 2022, quando era arrivato a fine contratto dal Bayern Monaco, nemmeno chi aveva scelto il giovane talento turco avrebbe immaginato con assoluta certezza l’impatto che avrebbe avuto sui bianconeri. Da allora non sono più arrivati calciatori in grado di fare la differenza e nemmeno prospetti da coltivare per raggiungere lo status di campioni nel percorso juventino, sul medio-lungo periodo: dunque la problematica è ormai atavica, non si tratta soltanto dell’ultima sessione di mercato. Il fatto di dover fare i conti con certi paletti economico-finanziari è una foglia di fico che non serve a coprire lacune e scelte sbagliate: perché si può tirare fuori la creatività nello scouting (come fanno altre società con budget e blasone inferiori), ma è altrettanto vero che la Juventus non ha investito poco e la proprietà ha messo a disposizione anche risorse extra (vedasi aumento di capitale recente).
Juve, quanti flop nelle ultime campagne acquisti
Semmai ha speso male, se facciamo riferimento alle ultime cinque sessioni di mercato, tra estivi e invernali: i quasi 150 milioni complessivi per acquistare Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez si sono rivelati un boomerang e l’unico rimasto in organico, cioè l’olandese, è diventato un difensore centrale utile e di qualità, ma costato quanto un bomber di livello europeo. E anche le operazioni di buon senso non hanno cambiato il volto alla squadra: quando si parla di crescita zero, si intende proprio questa difficoltà ad alzare il livello attraverso la costruzione della rosa. E tale problematica si riflette sui risultati e sugli obiettivi: la qualità dei calciatori è fondamentale per poter tornare al vertice e nessun allenatore, da Thiago Motta fino a Spalletti passando per Tudor (e ancor prima Allegri) dispone di una formula magica.
La Juve "sacrifica" i giovani
Nel frattempo poi, per esigenze di bilancio, la Juventus ha deciso di lasciare andare una fetta di futuro, sacrificando sull’altare dei conti alcuni tra i migliori prospetti formati dal settore giovanile o costruiti nella Next Gen in Serie C: se per alcuni l’addio è stato più o meno indolore, per altri il rimpianto è difficile da assorbire per i tifosi e non solo per loro. A quest’ultima categoria appartiene Huijsen, venduto al Bournemouth per 18 milioni (bonus compresi) e passato un anno dopo al Real Madrid per l’iperbolica (ma non esagerata, visto il valore del calciatore) cifra di 60 milioni. Le scelte si pagano: circa 300 milioni in uscita. E la Juve si lecca le ferite: anche perché gennaio è vicino, ma segnali di un cambio di rotta radicale non si vedono. Con la speranza, quella dei tifosi bianconeri, di una smentita nei fatti.
