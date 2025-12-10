Juve-Pafos, la formazione ufficiale: Zhegrova titolare! Spalletti, ecco la punta

Ripartire e conquistare 3 punti dopo la sconfitta contro il Napoli. La Juventus si appresta a sfidare in Champons League il Pafos, in un match che potrebbe significare tantissimo nella classifica generale. D'altronde i bianconeri, al momento, sono a 6 punti al pari dei ciprioti. Insomma una gara, quella che verrà diretta da Gil Manzano, da non fallire, con Luciano Spalletti pronto a schierare la formazione che ritiene ideale per affrontare una partita da non sottovalutare. Il Pafos fino ad ora ha perso soltanto contro il Bayern Monaco in Champions, con 3 pareggi (contro Olympiacos, Kairat e Monaco) e 1 vittoria (sul Villarreal). Una partita sentitissima, come ammesso dal direttore sportivo del club Giaretta: "La prenderemo con il massimo impegno per fare bella figura, ma anche per capire dove siamo. Questa Champions ci serve per creare delle fondamenta forti, così da stabilizzarci in Europa".
Juve, la formazione ufficiale con il Pafos
La Juve si schiera con il 3-4-2-1. In porta Spalletti non ha dubbi, c'è Di Gregorio a difendere ancora una volta i pali bianconeri. Per quanto riguarda il terzetto difensivo invece, c'è la conferma degli stessi scesi in campo al Maradona contro il Napoli. Dunque spazio per Kalulu come braccetto destro, Kelly al centro e Koopmeiners come braccetto sinistro. Una gara che, chissà, potrebbe rivedere anche Bremer in campo per uno scampolo di partita. Il difensore brasiliano infatti ha ricominciato ad allenarsi in gruppo: se dovesse dare le giuste garanzie non solo potrebbe accumulare i primi minuti contro il Pafos, ma anche giocare da titolare contro la Roma la prossima domenica sera.
Le scelte a centrocampo
Sciolti gli ultimi dubbi relativi alla linea mediana. A partire dalle corsie esterne: McKennie è l'esterno a tutta fascia di destra, mentre c'è Cambiaso come laterale mancino. Per quanto riguarda i due mediani al centro del campo, la scelta del tecnico bianconero ricade su Miretti e Locatelli. Panchina, dunque, per Thuram. Insomma, tante novità al vaglio di Spalletti rispetto alla formazione schierata domenica sera contro il Napoli di Conte.
Attacco, c'è una grande novità
Se al Maradona Spalletti aveva puntato su un attacco a due, con Yildiz e Conceicao e senza un vero riferimento centrale, contro il Pafos si profila una clamorosa novità, annunciata ieri dallo stesso Spalletti a Sky Sport: Zhegrova partirà titolare per la prima volta in stagione. Il kosovaro e Yildiz agiranno alle spalle della punta centrale David, che ha vinto il ballottaggio serratissimo con Openda.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
