"Napoli brutta sconfitta. In allenamento? Io faccio sempre...": Yildiz confessa

"Sono felice per David", le parole del numero 10 bianconero al termine della partita di Champions League contro il Pafos
3 min
"Napoli brutta sconfitta. In allenamento? Io faccio sempre...": Yildiz confessa
I due gol della Juventus sono stati di McKennie e David, ma il migliore in campo, come spesso accade, è stato Kenan Yildiz. Il fantasista turco è stato premiato come Man Of The Match della sfida di Champions League contro il Pafos, autore dell'assist del definitivo 2-0 e di una partita di altissimo livello. A dimostrarlo sono i numeri: in questa stagione Yildiz è infatti l'unico giocatore di Serie A con più di 5 gol e 5 assist (ha segnato 6 reti e fornito 6 assist) tra tutte le competizioni ed è il secondo più giovane dei top 5 campionati europei ad aver raggiunto questo traguardo. Il primo? Un certo Lamine Yamal, che è a quota 8 gol e 9 assist.

Juventus, le parole di Yildiz

Al termine della partita il numero 10 bianconero intervistato da Sky Sport ha analizzato l'incontro: "Abbiamo fatto una buona partita. Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene ma è mancato il gol. Il secondo tempo è stato buono. Questa vittoria è sempre per la squadra. Avrei potuto sbagliare un gol e invece ho fatto assist per David, sono felice per lui". L'attaccante canadese ha infatti segnato la rete del definitivo 2-0, mettendo il sigillo su una vittoria importantissima per la classifica di Champions League bianconera.

"In allenamento faccio sempre il 100%"

"La sconfitta contro il Napoli è stata brutta ma ci siamo allenati con cura e abbiamo fatto bene oggi - ha detto -. Speriamo di fare altrettanto la prossima". Spalletti in conferenza stampa ha elogiato le qualità di Yildiz, che secondo l'allenatore bianconero fa cose incredibili in allenamento. A proposito Kenan ha detto: "Io in allenamento? Io faccio sempre il 100%. È importante per me, per la squadra e per crescere".

