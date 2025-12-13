Tuttosport.com
Luce Milik, riecco il gruppo Juve: l’assurdo incubo infortunio può finire così

Il polacco si è fermato a giugno 2024, una serie infinita di problemi ne ha impedito il rientro in campo ma ora sembra esserci una possibile svolta
Luce Milik, riecco il gruppo Juve: l’assurdo incubo infortunio può finire così © Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

7 giugno 2024, è questa la data dell'ultima apparizione in campo di Arek Milik, in un'amichevole internazionale tra Polonia e Ucraina. Cinque minuti in campo, poi un grave infortunio al ginocchio. Da quel giorno l'attaccante della Juve non è mai più tornato a giocare. Una serie infinita di problemi fisici lo hanno fermato, l'ultimo lo scorso giugno, quando è stato operato al menisco. Uno stop lunghissimo, che gli ha impedito di vestire la maglia bianconera per più di 550 giorni. Ora però è arrivata, forse, la luce in fondo al tunnel.

Juve, Milik torna ad allenarsi

Se poche settimane fa Milik era stato rivisto in compagnia di Alcaraz alle ATP Finals di Torino, ora il polacco ha ripreso anche ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Nei giorni scorsi, infatti, Arek ha ricevuto l'idoneità medica da parte dello staff bianconero e ha quindi svolto alcuni esercizi con i compagni. Un primo assaggio dell'erba della Continassa dopo uno stop che sembrava non finire mai. Il suo ritorno in campo, purtroppo, sembra ancora lontano, ma questo potrebbe essere il primo passo nella direzione giusta. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, più di una volta Milik aveva ricominciato ad allenarsi, ma ogni volta è stato costretto a fermarsi a seguito di un nuovo problema fisico. Massima prudenza, vietato esultare in anticipo.

Attacco Juve, i problemi

La Juve al momento ha diversi problemi in attacco, con Vlahovic infortunato e con David e Openda che non convincono a pieno. Il canadese è andato a segno nella sfida contro il Pafos, ha dato fatto vedere belle cose in Coppa Italia contro l'Udinese e nelle gerarchie al momento sembra essere più avanti rispetto al belga che è ancora fermo ad un solo gol stagionale: quello abbastanza rocambolesco contro il Bodo Glimt.  In questa situazione Spalletti potrebbe giovare del ritorno di Milik, quantomeno per l'esperienza che potrebbe portare all'interno dello spogliatoio. Dopo uno stop così lungo è difficile, quasi impossibile pensarlo titolare, ma i suoi consigli potrebbero essere utili per i compagni di squadra più giovani.

