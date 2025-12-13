Luce Milik, riecco il gruppo Juve: l’assurdo incubo infortunio può finire così

Attacco Juve, i problemi

La Juve al momento ha diversi problemi in attacco, con Vlahovic infortunato e con David e Openda che non convincono a pieno. Il canadese è andato a segno nella sfida contro il Pafos, ha dato fatto vedere belle cose in Coppa Italia contro l'Udinese e nelle gerarchie al momento sembra essere più avanti rispetto al belga che è ancora fermo ad un solo gol stagionale: quello abbastanza rocambolesco contro il Bodo Glimt. In questa situazione Spalletti potrebbe giovare del ritorno di Milik, quantomeno per l'esperienza che potrebbe portare all'interno dello spogliatoio. Dopo uno stop così lungo è difficile, quasi impossibile pensarlo titolare, ma i suoi consigli potrebbero essere utili per i compagni di squadra più giovani.