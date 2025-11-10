Tuttosport.com
Mistero Milik, scompare dalla Juve ma riemerge accanto ad Alcaraz: “Non ho giocato perché…”

Il curioso incontro alle Nitto ATP Finals di Torino: l’attaccante polacco continua a rimanere ai box, un anno e mezzo fa l’ultima presenza
3 min
Juventus

Da oltre un anno e mezzo Arkadiusz Milik non scende in campo con la maglia della Juventus. L’ultima presenza del centravanti polacco risale al 25 maggio 2024, e da allora il suo nome è scomparso dai tabellini, dagli allenamenti e dalle convocazioni ufficiali. Solo qualche fugace apparizione durante la preparazione estiva aveva fatto sperare in un suo rientro, ma tutto è rimasto sospeso nel mistero. Nelle ultime ore, l’attaccante è riapparso all’Allianz Stadium e poi alle Nitto ATP Finals, immortalato in compagnia di Carlos Alcaraz dopo la vittoria dello spagnolo su Alex de Minaur. Le foto e il video circolati sui social hanno riacceso l’attenzione su un caso che continua a far discutere il mondo bianconero.

Milik-Alcaraz, l'incontro e le parole tra i due

L'incontro tra Alcaraz e Milik. Il polacco saluta lo spagnolo dopo il match vinto con De Minaur: "Piacere di conoscerti, complimenti! Non voglio farti perdere troppo tempo. Come stai?". "Piacere mio, grazie mille! Non ti preoccupare. Sono carico per i prossimi match" sottolinea Carlos. Che poi chiede al polacco: "Voi avete giocato ieri (sabato ndr)?" e la risposta dell'attaccante: "Io no a causa di un infortunio. È stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro di fare un grande torneo. Possiamo farci una foto?" conclude il giocatore della Juventus. I due si concedono ai fotografi prima di salutarsi.

Il mistero che avvolge il polacco

All’interno dell’ambiente juventino regna la perplessità: nessuno conosce le reali ragioni dell’assenza prolungata di Milik, seppur lui abbia confermato ad Alcaraz di essere infortunato. Il recupero fisico dall’infortunio sarebbe già stato completato, ma il giocatore continua a restare ai margini. La società non ha mai fornito comunicazioni ufficiali, alimentando così un clima di incertezza e domande senza risposta. La recente apparizione del polacco in un evento pubblico, sorridente accanto ad Alcaraz, ha colto tutti di sorpresa e riacceso la curiosità dei tifosi. Un silenzio fitto circonda il suo futuro, e tra le mura della Continassa cresce il dubbio su quale sia davvero il destino di un calciatore che, almeno per ora, sembra essere diventato un autentico enigma in casa Juventus. E qui tornano in mente le parole di Ferrero all'Assemblea degli azionisti...

Ferrero e la frase sugli infortunati

Uno degli azionisti nel corso dell'assemblea di qualche giorno fa ha chiesto lumi per quanto riguarda gli infortuni. E il presidente Ferrero ha dato una risposta che potrebbe riguardare lo stesso Milik, anche se non nominato direttamente da nessuno dei due: "Se un calciatore non rientra, è successo qualcosa di grave. Il JMedical cura dei campioni, ha citato la Brignone. Se ci sono lungodegenze, è perché questi calciatori hanno problemi. Non c'è alcun interesse nel tener fuori i giocatori, appena sono pronti a tornare in campo, noi ce li rimettiamo". Viene lecito pensare al polacco visto che gli infortunati in casa Juve al momento, oltre a Milik, siano Bremer e Cabal entrambi comunque rientrati a inizio stagione dai rispettivi problemi e poi di nuovo fermi a seguito di altri fastidi.

