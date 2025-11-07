Juve, Assemblea degli Azionisti in diretta: nuovo CdA, Comolli ad, Tether, bilancio e aumento capitale

11:32

Spinelli: "Dalla vicenda plusvalenze a noi hanno fatto tutto e di più"

Dall'azionista Spinelli: "Dalla vicenda plusvalenze a noi hanno fatto tutto e di più. Agli altri non accadrà nulla. Mi auguro che ci sia nuova linfa da Tether e dal futuro consigliere Garino. Il ricorso agli aumenti di capitale è sistematico, auspico da parte della società un modo di farsi sentire. Qui non si sente mai niente, è un dato di fatto".

11:26

Folletti e la battuta sull'Inter in Champions: "Se noi vinciamo sul campo..."

Dall'azionista Folletti anche una battuta sull'Inter, parlando della sconfitta in finale di Champions: "Ma non lo faccio per dileggiare gli avversari...". Applausi dalla platea. Poi aggiunge: "Se noi vinciamo sul campo, vinciamo anche il trofeo sul campo. Preannuncio il voto favoravole e auguro il buon lavoro al nuovo CdA e ringrazio l'ultimo, che ha lavorato in condizioni difficili. Difendiamo la Juve anche per la sostenibilità dei nostri conti".

11:15

La risposta di Ferrero: "Ci mettiamo la faccia"

La risposta del presidente Ferrero: "Sorpresa per questa convocazione? Mi sorprendo io di quest'affermazione. L'ultima assemblea è stato affacciato il fatto che cambiassimo lo statuto per non riunire più voi soci, azionisti, tifosi, juventini, perché volevamo togliervi la parola. Vi ho detto no, non era questo il motivo. Non vogliamo sottrarci al confronto. Che questo sia elemento di sorpresa, non lo comprendo. Avevamo detto questo, non ci sottraiamo al confronto, ci mettiamo la faccia. Volevo precisarlo... sarebbe stato più facile non riunirci e fare col delegato. E invece questo no".

11:09

Aumento di capitale e la domanda di Cozzolino: "Fino a quando continueremo?"

L'Assemblea chiede l'approvazione del bilancio, in perdita per 56.962.102,20 euro, e si impegna a riportare la differenza pari a 30.1 milioni di euro. Prima, però, ci sarà la parte dedicata alle considerazioni, e domande, degli azionisti. E qui prende la parola l'azionista Salvatore Cozzolino: "Siamo davanti all'ennesimo aumento di capitale. Fino a quando continueremo a tappare i buchi anziché costruire il futuro? Sono semplici cerotti contabili che coprono anni di scelte sbagliate. Si sceglie di procedere senza i piccoli azionisti, è una scelta grave. Tether avrebbe potuto portare risorse fresche. Non si può pensare di gestire la Juventus come un'azienda, il club pare debole e incapace di difendersi. Si reagisce con timidezza".

11:02

Ferrero e il ricorso sul lodo Ronaldo

Riprende la parola Gianluca Ferrero, presidente. E parla del lodo Ronaldo: "In data 26 settembre 2024, la Società ha depositato presso il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, il ricorso per l'impugnazione del lodo del 17 aprile 2024 reso all'esito di procedimento arbitrale instaurato dall'ex tesserato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. La riteniamo irrituale".

10:57

Cerrato: "Annunciato il completamento dell'emissione di un prestito pari a 150 milioni di euro"

Le parole di Stefano Cerrato, Managing Director Corporate & Finance. Si torna sull'emissione del prestito obbligazionario non convertibile di 150 milioni di euro, a tasso fisso 4,15%: "In data 26 settembre 2025, la Società ha annunciato il completamento con successo dell'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile della durata di dodici anni, per un ammontare di 150 milioni di euro, denominato 'Senior Secured Fixed Rate Notes due September 2037'. Il prezzo di emissione è pari al 100% dell'ammontare nominale delle obbligazioni e il tasso di interesse fisso è pari al 4,15% annuo; il pagamento delle cedole è su base semestrale posticipata e il rimborso avverrà a quote costanti, dopo un periodo di pre-ammortamento".

10:48

Scanavino: “Primo brand italiano per lo sviluppo dell'audience digitale”

Il dirigente bianconero prosegue: "In data 1° giugno 2025, Damien Comolli ha raggiunto la società nel ruolo di General Manager, a mio diretto riporto con responsabilità relativa all'area sportiva e area ricavi. Il 3 giugno 2025 è stato raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale, il 3 giugno Francesco Calvo ha intrapreso un nuovo percorso professionale, rassegnando le dimissioni. Si segnala il rinnovo del contratto con Addias e nuove operazioni per un valore complessivo di 408 milioni, poi l'accordo con Jeep e Visit Detroit. Il creator lab ha ricevuto il premio di Best Strategies al Football Summit, conferma anche questa stagione il suo grande impatto sullo sviluppo dell'audience digitale, siamo il primo brand italiano. Si è stabilito di poter procedere con aumento di capitale fino al 10% del valore del club, l'azionista di maggioranza ha dato disponibilità a coprire il totale della cifra. Il 31 marzo 2025 Exor ha versato in conto futuro un importo da 15 milioni. Il 30 giugno 2025 ha effettuato un versamento di altri 15 milioni".

10:40

Le parole di Scanavino

Prende la parola Maurizio Scanavino: "La prima squadra si è classificata al quarto posto acquisando il diritto di partecipare alla Champions League, la squadra femminile ha vinto due trofei, scudetto e Coppa Italia, e la Next Gen è andata ai playoff di Serie C. Sulla campagna trasferimenti: le operazioni hanno portato 173,8 milioni derivante da acquisizioni e incrementi di 216 milioni. Plusvalenze da 80 milioni. Bonus e fee da 20 milioni. Totale di 190,7 milioni. Effetto finanziario netto complessivo è 99,9 milioni. Valore di carico dei calciatori è significativamente superiore rispetto a quanto emerge dai principali benchmark dei panel di advisor. Sugli aspetti organizzativi: Chiellini è rientrato in Juventus, abbiamo presentato anche l'anno scorso, iniziando un percorso manageriale, a diretto riporto di Damien Comolli e rappresenterà il club in tutti gli ambiti, nazionali e internazionali. Al 23 marzo 2025 è stato sostituito Thiago Motta e lo staff, incaricato Igor Tudor, col quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025, poi rinnovato".

10:33

La prima votazione sulle proposte di Tether

Il presidente, Gianluca Ferrero, conclude il discorso introduttivo, ribadendo la ferma posizione del Consiglio di Amministrazione: le proposte avanzate dall’azionista Tether non trovano riscontro nell’indirizzo strategico del CdA, che tuttavia si dichiara pienamente rispettoso della volontà dell’Assemblea. Dopo un intervento di un azionista, la votazione viene messa ai voti: il risultato vede l’8% dei presenti favorevoli e l’91% contrari. Alla luce di questo esito, il presidente dichiara chiuso il punto all’ordine del giorno e invita l’Assemblea a passare al successivo argomento previsto. L’assemblea prosegue quindi con il consueto svolgimento, senza ulteriori discussioni sul tema appena votato.

10:25

Il messaggio social di Ardoino

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha condiviso sul proprio profilo X un’emoji con la zebra, facendo subito vibrare i tifosi della Juventus. Con un’11% delle azioni già in mano, Tether potrebbe consolidare la propria presenza nel CdA bianconero.

10:16

Iniziata l'Assemblea all'Allianz

All’Allianz Stadium è ufficialmente iniziata l’Assemblea degli azionisti della Juventus, una giornata intensa che si protrarrà fino alle ore 18. Ad aprire i lavori è stato il presidente Ferrero, illustrando il programma e gli obiettivi della sessione odierna. In sala sono presenti 302 azionisti, per un totale di circa 324 milioni di azioni ordinarie rappresentate. Di queste, 78 milioni hanno diritto di voto unitario, mentre le restanti godono del voto maggiorato, a conferma della struttura proprietaria consolidata del club. La rappresentanza complessiva raggiunge il 90,5% del diritto di voto, percentuale che garantisce piena legittimità alle deliberazioni dell’assemblea. L’incontro, dichiarato ufficialmente costituito, si preannuncia cruciale per definire strategie e prospettive future della società bianconera.

10:08

Gli azionisti dovranno approvare il bilancio

Gli azionisti della Juventus sono chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, che evidenzia una perdita di circa 58,1 milioni di euro. Un risultato comunque incoraggiante, se confrontato con il pesante rosso di 199,2 milioni registrato nell’esercizio precedente. Il club bianconero mostra inoltre un deciso incremento dei ricavi, saliti a 529,6 milioni di euro rispetto ai 394,5 milioni del 2023-2024. Sul fronte dei costi si rileva invece una lieve contrazione, passati da 569,6 a 559,6 milioni. Il miglioramento dei conti riflette una gestione più equilibrata e una ripresa della capacità di generare ricavi, elementi che potrebbero segnare un’inversione di tendenza rispetto gli ultimi anni.

9:58

I primi arrivi all'Allianz: Chiellini con Comolli

Tra pochi minuti inizia l'Assemblea all'Allianz Stadium e stanno iniziando ad arrivare anche i dirigenti della Juventus. I primi sono stati Giorgio Chiellini, seguito da Damien Comolli e poi Francesco Garino, luminare dell’ortodonzia, torinese, del gruppo Tether.

9:54

Elkann e l'impegno della famiglia Agnelli con la Juve

John Elkann ha escluso qualsiasi ipotesi di cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli, confermando a Reuters che “la società non ha alcuna intenzione di farlo”. L’amministratore delegato di Exor, holding che controlla circa il 65% del club bianconero, ha ribadito l’impegno del gruppo nel progetto sportivo torinese: “Restiamo pienamente impegnati con la Juventus e siamo orgogliosi di esserne l’azionista di controllo da oltre un secolo”. Le sue parole arrivano dopo l’ingresso di Tether, colosso delle criptovalute e ora secondo maggiore azionista con oltre il 10% del capitale. Elkann ha comunque aperto alla collaborazione: “Siamo, e siamo sempre stati, aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e la nostra passione per il club”. In un momento difficile sul campo, con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, Elkann ha sottolineato la priorità del gruppo: “La nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi solidi con disciplina finanziaria”.

9:44

Ottolini, il nuovo ds Juve

Resta ancora da completare l’ultimo tassello, quello più delicato: la direzione sportiva. La Juventus, infatti, ha deciso di prendersi ancora qualche giorno prima di ufficializzare la nuova struttura. Tuttavia, la scelta è stata già fatta e i contorni del nuovo assetto tecnico sono ormai chiari. Sarà Ottolini a entrare nel team dirigenziale e a collaborare con Chiellini, Modesto e Comolli. Proprio il via libera di quest’ultimo ha rappresentato il passo decisivo, permettendo all’ex direttore sportivo del Genoa di sciogliere le riserve e di lasciare il Grifone prima dell’ultima offerta arrivata nelle scorse ore. Con Ottolini, la Juventus punta su un profilo giovane ma già esperto, capace di coniugare competenze manageriali e sensibilità calcistica. Il suo arrivo, che poi è un ritorno, segna l’inizio di una nuova fase, in cui la società bianconera vuole costruire un progetto tecnico coerente, moderno e sostenibile, nel segno della continuità ma con uno sguardo deciso verso il futuro.

9:36

L'ingresso di Silverstone e Vercellone

Sono giorni di fermento alla Juventus, che continua a lavorare sottotraccia per definire la nuova struttura dirigenziale e preparare il terreno alle prossime mosse. Mentre la squadra di Spalletti lavora sul campo, ai piani alti della Continassa si pianifica il futuro, con una serie di innesti destinati a rinnovare profondamente l’organigramma del club. In particolare, è ormai tutto pronto per l’arrivo di Silverstone, che dal 2026 sarà il nuovo responsabile dell’area commerciale bianconera. Il dirigente, con un profilo internazionale e un’esperienza consolidata nella gestione strategica dei marchi sportivi, avrà il compito di rilanciare la Juventus anche dal punto di vista del business e delle partnership globali. A dicembre, invece, sarà il turno di Vercellone, chiamato a guidare il settore comunicazione. Tutte le pedine stanno trovando la loro collocazione, segno di una società che vuole ripartire con basi solide e una visione a lungo termine.

9:24

I punti dell'assemblea

Tra i punti all’ordine del giorno figurano inoltre la delibera sulla politica di remunerazione, l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, l’integrazione dell’incarico alla società di revisione e il via libera all’aumento di capitale, operazione alla quale prenderà parte anche Tether. Intanto Exor ha reso noti i nomi dei candidati per il nuovo Consiglio d’Amministrazione: Antonio Belloni (presidente di LVMH Italia), Guido de Boer (Cfo di Exor dal 2022), Laura Cappiello (Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede), Fioranna Vittoria Negri (dottore commercialista e revisore legale), Kerstin Andrea Lutz (Ceo della Billie Jean King Cup di tennis) e Diva Moriani (presidente di KME Group Spa).

