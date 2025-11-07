Ottolini ds, Comolli ad ma non subito, i conti e il nuovo Consiglio: il mosaico Juve è completo

TORINO - È il giorno in cui cambia la Juventus, quello dell’Assemblea degli Azionisti. Oggi avverrà il passaggio di consegne tra Maurizio Scanavino, amministratore delegato uscente, e Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e direttore generale bianconero a partire dallo scorso giugno. Ecco, il percorso da dg è già terminato: era stato propedeutico all’approdo alla scrivania più ambita, quella da Ceo. E sebbene non arriverà sin da subito - bisognerà attendere la nomina diretta dal primo Consiglio, che non arriverà subito dopo l’Assemblea come da prassi -, l’ufficialità del passaggio è praticamente una formalità. Un giro di giorni, quelli in cui la Juve preparerà inoltre il terreno per l’arrivo di Silverstone - a capo dell’area commerciale, operativo dal 2026 - e di Vercellone nella comunicazione, chiamato a prendere possesso della sua scrivania alla Continassa a partire dal mese di dicembre. Ebbene, tutte le caselle sembrano mettersi a posto, con l’ultima, quella del ds, su cui ci sarà ancora un po’ da aspettare, andando oltre dunque la stessa Assemblea. La scelta è stata chiaramente già presa: sarà Marco Ottolini a supportare Chiellini, Modesto e lo stesso Comolli, il cui okay ha sciolto definitivamente le riserve, portando l’ex ds del Genoa a lasciare il Grifone prima dell’ultima chiamata, arrivata proprio nelle ultime ore. Si ripartirà da qui, insomma.
Tether nel CdA Juve con Garino
E già in mattinata si procederà con le formalità da espletare. Gli azionisti sono intanto chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2025, con un rosso che dovrebbe assestarsi intorno ai 58,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all’esercizio 2023-2024, chiuso in perdita per 199,2 milioni di euro. Il fatturato è stato pari a 529,6 milioni contro i 394,5 milioni relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2024. Per quanto riguarda i costi, invece, c’è stata una diminuzione circoscritta: dai 569,6 milioni dell’ultima volta si arriva a 559,6 milioni. L’Assemblea è poi chiamata a comporre il nuovo Consiglio d’Amministrazione, all’interno del quale ci sarà un rappresentante di Tether, secondo azionista (11,5% delle quote): sarà il dottor Francesco Garino, luminare dell’ortodonzia, torinese.
I promossi di Exor
Gli altri, promossi da Exor, saranno invece Antonio Belloni (Presidente di LVMH Italia), Guido de Boer (Cfo di Exor dal 2022), Laura Cappiello (Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede), Fioranna Vittoria Negri (Dottore Commercialista e Revisore Legale), Kerstin Andrea Lutz (Ceo della Billie Jean King Cup di tennis), Diva Moriani (presidente di KME Group Spa). Infine, tra gli obiettivi, toccherà deliberare in relazione all’approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e all’integrazione dell’incarico di revisione affidato alla società di revisione. Oltre, naturalmente, a dare il via libera all’aumento di capitale, al quale parteciperà anche Tether secondo le quote possedute. Potrà arrivare fino a 110 milioni di euro, dunque fino al 10% della capitalizzazione di mercato.
Nuovo ds Juve, ecco Ottolini: arriva dopo l’assemblea
Nessun dubbio, nessun problema. Marco Ottolini sarà il direttore sportivo della Juventus e lo sarà in tempi anche abbastanza corti. Come sempre, Comolli procederà per gradi: prima l’Assemblea e la composizione del CdA, oltre alle questioni più urgenti. Poi toccherà rifinire la parte sportiva, aggiungendo appunto Ottolini al gruppo di lavoro composto da Chiellini, Modesto e dallo stesso direttore generale, pronto a diventare amministratore delegato nei prossimi giorni. Ottolini sarà a capo del reclutamento giocatori: le segnalazioni partiranno da lui.
