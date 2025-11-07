Ottolini ds, Comolli ad ma non subito, i conti e il nuovo Consiglio: il mosaico Juve è completo

TORINO - È il giorno in cui cambia la Juventus, quello dell’Assemblea degli Azionisti. Oggi avverrà il passaggio di consegne tra Maurizio Scanavino, amministratore delegato uscente, e Damien Comolli, ex presidente del Tolosa e direttore generale bianconero a partire dallo scorso giugno. Ecco, il percorso da dg è già terminato: era stato propedeutico all’approdo alla scrivania più ambita, quella da Ceo. E sebbene non arriverà sin da subito - bisognerà attendere la nomina diretta dal primo Consiglio, che non arriverà subito dopo l’Assemblea come da prassi -, l’ufficialità del passaggio è praticamente una formalità. Un giro di giorni, quelli in cui la Juve preparerà inoltre il terreno per l’arrivo di Silverstone - a capo dell’area commerciale, operativo dal 2026 - e di Vercellone nella comunicazione, chiamato a prendere possesso della sua scrivania alla Continassa a partire dal mese di dicembre. Ebbene, tutte le caselle sembrano mettersi a posto, con l’ultima, quella del ds, su cui ci sarà ancora un po’ da aspettare, andando oltre dunque la stessa Assemblea. La scelta è stata chiaramente già presa: sarà Marco Ottolini a supportare Chiellini, Modesto e lo stesso Comolli, il cui okay ha sciolto definitivamente le riserve, portando l’ex ds del Genoa a lasciare il Grifone prima dell’ultima chiamata, arrivata proprio nelle ultime ore. Si ripartirà da qui, insomma.