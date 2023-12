Bilanci Juve, nuova indagine della Procura di Roma: cosa succede

Dopo la comunicazione di conclusione delle indagini preliminari avvenuta ieri e condivisa dal club bianconero, oggi arriva la notizia di una nuova indagine sui conti della Juventus da parte della Procura di Roma. L'approfondimento degli inquirenti riguarda il bilancio 2021/2022 della società e in particolare la nota integrativa, prodotta a fine novembre 2022 durante lo stesso consiglio straordinario che ratificò le dimissioni di tutti gli uomini ai vertici del club, Andrea Agnelli in primis. Gli ex vertici della Juve (ancora non sono chiari i nomi), che erano già a conoscenza del procedimento allora condotto dalla Procura di Torino, sarebbero responsabili di non aver recepito con quel documento parte delle contestazioni già formalizzate.