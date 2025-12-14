Motta, la Spagna chiama ancora e la Juve spera: quanti milioni può risparmiare

Jon Ansotegi prenderà la guida della prima squadra della Real Sociedad in modo provvisorio fino all'arrivo del nuovo allenatore, un fatto che avverrà nei prossimi giorni, quando si accelereranno le trattative. Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta sembrano essere due dei candidati, con gli spagnol i Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta , anche se tutto indica che arriverà da fuori dai confini nazionali. Ansotegi lascerà il Sanse la prossima settimana, che sta gestendo con grande successo nonostante gli inconvenienti che ha avuto dall'estate, e sarà in panchina della squadra martedì alle 21:00 a Elda, nel turno a eliminazione diretta della Copa del Rey e sabato prossimo alla Ciutat de Valencia in una partita molto importante contro il Levante per evitare di retrocedere.

Motta e il passato in Liga

Poi sarà il turno del nuovo allenatore, dopo il casting. A inizio ottobre la Real Sociedad ha già vissuto la sua prima crisi con Sergio. Sono stati menzionati García Plaza e García Pimienta, ma tutto indica che sarà uno tra Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta, molto amati. Pellegrino Matarazzo fu assistente dell'attuale allenatore tedesco, Julian Nagelsman, all'Hoffenheim, dove tornò poi come capo allenatore, poiché era anche a Stoccarda. Per quanto riguarda Thiago Motta, 43 anni, la sua presenza nelle giovanili del PSG, ha allenato Genoa, Spezia, Bologna e Juventus. Il suo periodo da calciatore tra Barcellona e Atlético de Madrid lo rende un grande intenditore della Liga.