Motta, la Spagna chiama ancora e la Juve spera: quanti milioni può risparmiare

Jon Ansotegi prenderà la guida della prima squadra della Real Sociedad in modo provvisorio fino all'arrivo del nuovo allenatore, un fatto che avverrà nei prossimi giorni, quando si accelereranno le trattative. Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta sembrano essere due dei candidati, con gli spagnoli Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta, anche se tutto indica che arriverà da fuori dai confini nazionali. Ansotegi lascerà il Sanse la prossima settimana, che sta gestendo con grande successo nonostante gli inconvenienti che ha avuto dall'estate, e sarà in panchina della squadra martedì alle 21:00 a Elda, nel turno a eliminazione diretta della Copa del Rey e sabato prossimo alla Ciutat de Valencia in una partita molto importante contro il Levante per evitare di retrocedere.
Motta e il passato in Liga
Poi sarà il turno del nuovo allenatore, dopo il casting. A inizio ottobre la Real Sociedad ha già vissuto la sua prima crisi con Sergio. Sono stati menzionati García Plaza e García Pimienta, ma tutto indica che sarà uno tra Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta, molto amati. Pellegrino Matarazzo fu assistente dell'attuale allenatore tedesco, Julian Nagelsman, all'Hoffenheim, dove tornò poi come capo allenatore, poiché era anche a Stoccarda. Per quanto riguarda Thiago Motta, 43 anni, la sua presenza nelle giovanili del PSG, ha allenato Genoa, Spezia, Bologna e Juventus. Il suo periodo da calciatore tra Barcellona e Atlético de Madrid lo rende un grande intenditore della Liga.
Juve, quanti milioni ballano
Ovviamente, il Real ha più allenatori, soprattutto stranieri, nel suo radar, perché i successi ai loro tempi con Martín Lasarte o Philippe Montanier potrebbero portare a un'altra scommessa su un nome poco conosciuto. La Juventus è spettatrice e spera che questa volta il suo ex allenatore possa scegliere di rimettersi definitivamente in gioco. Da quell'inevitabile esonero a stagione in corso di offerte ne sono arrivate ma Thiago ha sempre declinato. A partire dal Bayer Leverkusen dopo il clamoroso addio a Ten Hag, passando per il Monaco in Francia fino ad arrivare allo Spartak Mosca. Tutte soluzioni che, per un motivo o per un altro, non hanno convinto Motta che resta ancora senza panchina ma con lo stipendio pagato dalla Vecchia Signora. Una cifra non da poco, se si considera che la Juve continua a pagare circa 13,5 milioni lordi complessivi fino a giugno 2027.
Jon Ansotegi prenderà la guida della prima squadra della Real Sociedad in modo provvisorio fino all'arrivo del nuovo allenatore, un fatto che avverrà nei prossimi giorni, quando si accelereranno le trattative. Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta sembrano essere due dei candidati, con gli spagnoli Luis García Plaza e Francisco Javier García Pimienta, anche se tutto indica che arriverà da fuori dai confini nazionali. Ansotegi lascerà il Sanse la prossima settimana, che sta gestendo con grande successo nonostante gli inconvenienti che ha avuto dall'estate, e sarà in panchina della squadra martedì alle 21:00 a Elda, nel turno a eliminazione diretta della Copa del Rey e sabato prossimo alla Ciutat de Valencia in una partita molto importante contro il Levante per evitare di retrocedere.
Motta e il passato in Liga
Poi sarà il turno del nuovo allenatore, dopo il casting. A inizio ottobre la Real Sociedad ha già vissuto la sua prima crisi con Sergio. Sono stati menzionati García Plaza e García Pimienta, ma tutto indica che sarà uno tra Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta, molto amati. Pellegrino Matarazzo fu assistente dell'attuale allenatore tedesco, Julian Nagelsman, all'Hoffenheim, dove tornò poi come capo allenatore, poiché era anche a Stoccarda. Per quanto riguarda Thiago Motta, 43 anni, la sua presenza nelle giovanili del PSG, ha allenato Genoa, Spezia, Bologna e Juventus. Il suo periodo da calciatore tra Barcellona e Atlético de Madrid lo rende un grande intenditore della Liga.