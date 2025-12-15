Juve in Borsa, l'offerta di Tehter fa volare il titolo: sospesa per eccesso di rialzo

Effetto Tether a Piazza Affari. All'apertura della Borsa di lunedì 15 dicembre, l'eco mediatico dell'offerta di Paolo Ardoino recapitata venerdì 12 alla pec di Exor per rilevarne il 65.4% delle quote a €2.66 per azione, e soprattutto della rigetto ufficiale e tempestivo da parte di John Elkann , ha fatto decollare il titolo Juventus con un aumento registrato del 18% a €2.6 per azione contro i €2.34 della chiusura precedente, quando la capitalizzazione di mercato si attestava intorno a 915 milioni. Dopo il boom in borsa, la capitalizzazione ha raggiunto quota 1.084 miliardi: una cifra molto vicina agli 1.1 miliardi offerti dal colosso delle criptovalute. Insomma, il botta e risposta fra Tether ed Exor ha valorizzato il titolo bianconero, che è inoltre risalito dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo prima della chiusura.

Juve-Tether: la vicenda

Venerdì 12 dicembre, l'ad di Tether Paolo Ardoino annunciava sui propri profili social di avere "inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus" con l'obiettivo "di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita". Un'offerta da 1.1 miliardi per rilevare l'intera fetta di quote Exor, la holding della famiglia Agnelli proprietaria del club e che ha in John Elkann, nipote dell'Avvocato Gianni, il suo amministratore delegato. A disinnescare sul nascere le previsioni di un epocale passaggio di consegne di uno dei club più rappresentativi del calcio mondiale, patrimonio degli Agnelli dal 1923, è stato anzitutto il comunicato con cui Exor ha reso noto come il CdA avesse "respinto all'unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments". Ma non è finita qui. Vista la portata mediatica dell'offerta - e l'eco degli scenari prontamente rilanciati dalla quasi totalità dei media - Elkann ha proceduto a indossare una felpa della Juve e a diffondere un video messaggio in cui ha chiarito in poco meno di un minuto che "La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni [..] come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita". Tuttavia, sembra che in arrivo ci sia una seconda puntata della vicenda - che ha chiamato all'attenti gli oltre 7 milioni di tifosi in Italia (StageUp/Ipsos, 2025) nonché leggende del club come Gigi Buffon - con un rilancio all'orizzonte da parte di Ardoino.