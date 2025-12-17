Yildiz e Soulé insieme: Juve, cosa saresti stata se Motta e Giuntoli...

La corsa Champions passa da loro

A guardarlo ora, Soulé pare un calciatore maturo, la naturale trasformazione di quella scintilla intravista nel periodo juventino, in particolare dopo le prime convocazioni di Max Allegri, che nell’estate in cui incrocia Yildiz - la foto in alto n’è perfetta diapositiva - lo convince a tagliare i capelli per evitargli specchi e specchietti, la testa solamente sul campo. Lì Kenan e Matias hanno stretto un rapporto di amicizia vera, oltre che di stima. Sabato si riabbracceranno perciò come due che hanno condiviso molto, pur avendo vent’anni o poco più. In campo? Appena otto minuti: uno a sinistra, il turco, e l’altro a destra, da esterno più puro, cioè l’argentino. Era la finale sfortunata di Coppa Italia di Categoria, contro il Vicenza. Sono passati 250 giorni esatti, e in ognuno di questi i due ragazzi hanno attraversato fasi, percorsi, errori e soprattutto gol e giocate, che hanno fatto innamorare i propri tifosi. In poche parole, però efficaci: sono diventati grandi. Forse i più grandi di Juventus e Roma. La corsa Champions passerà molto più da loro che da tanti altri: il tempo di Vinovo è davvero finito.