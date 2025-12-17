Juve-Roma, ecco l'arbitro del big match allo Stadium: un precedente sorride alla squadra di Spalletti

La 16ª giornata di Serie A sarà molto particolare perchè quattro partite sono state rimandate a metà gennaio per via della Supercoppa italiana che vedrà impegnate Milan, Inter, Napoli e Bologna. A scendere in campo sarà però la Juventus di Luciano Spalletti , impegnata nel big match contro la Roma di Gasperini. Una sfida importantissima per la corsa Champions , che vedrà sfidarsi anche due grandi talenti del vivaio bianconero come Yildiz e Soulè .

Juventus-Roma, arbitra Sozza

In vista della partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali. A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, con Baccini e Perrotti come suoi assistenti. Il quarto uomo sarà invece Sacchi. Nella sala VAR a Lissone ci sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, con Mazzoleni come AVAR. Dopo le polemiche delle ultime giornate, quindi, il designatore arbitrale Rocchi ha deciso di andare sul sicuro, affidando il big match tra la squadra di Spalletti e quella di Gasperini a uno dei fischietti più attenti e precisi di tutta la Serie A.

I precedenti con bianconeri e giallorossi

L'arbitro Sozza ha diretto 8 partite della Juventus e il bilancio recita 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Migliori i precedenti con la Roma, che è stata invece arbitrata 15 volte con 8 vittorie giallorosse, 3 pareggi e 4 sconfitte. In questa stagione Sozza ha già arbitrato la Juve nel pareggio per 1-1 contro l'Atalanta dello scorso 27 settembre. Una partita diretta anche per la squadra di Gasperini, nella vittoria giallorossa per 1-0 nel derby contro la Lazio. Guardando al passato, invece, c'è un precedente che fa ben sperare la squadra di Spalletti: nell'unica partita tra Juventus e Roma arbitrata dal direttore di gara della sezione di Seregno, infatti, hanno vinto i bianconeri. Era il 30 dicembre 2023 e la squadra di Massimiliano Allegri vinse 1-0 con gol di Rabiot.