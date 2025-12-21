Pagelle Juve: Openda tortura, Yildiz bottarga sulle vongole. Spalletti, rivoluzione silenziosa

La Juventus esce vittoriosa dal big match dello Stadium contro la Roma degli ex Dybala e Soulé. Prima Conceicao e poi Openda, con il gol di Baldanzi che ha solo accorciato le distanze: a Torino è finita 2-1. Tre punti importantissimi per la squadra di Spalletti che pian piano risale in classifica (ora è quinta, a un solo punto proprio dai giallorossi quarti).