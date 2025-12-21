Pagelle Juve: Openda tortura, Yildiz bottarga sulle vongole. Spalletti, rivoluzione silenziosa

La Juventus esce vittoriosa dal big match dello Stadium contro la Roma degli ex Dybala e Soulé. Prima Conceicao e poi Openda, con il gol di Baldanzi che ha solo accorciato le distanze: a Torino è finita 2-1. Tre punti importantissimi per la squadra di Spalletti che pian piano risale in classifica (ora è quinta, a un solo punto proprio dai giallorossi quarti).
Di Gregorio 6
Lascia a casa il mantello da supereroe, su Baldanzi non può nulla.
Kalulu 6
Wesley mette a dura prova la sua pazienza. E anche la lucidità: qualche errore insolito, soprattutto nel primo tempo.
Bremer 6.5
Dà sicurezza anche quando si sente insicuro. Come nella prima mezz'ora: ci mette tanto prima di capire la partita e le porzioni di campo di sua competenza. Quando entra in temperatura, però, è il solito. Formidabile l'anticipo su Konè. L'uscita dopo un'ora figlia di una strategia concordata.
Rugani (16' st) 6
Fila tutto liscio dalle sue parti.
Kelly 7
Un altro giocatore rispetto all'anno scorso. Corre rischi, sì, ma la pulizia che ha nello smistamento dei palloni cresce di partita in partita. Spalletti sta rifinendo il suo percorso di maturazione.
McKennie 6.5
Anche in una prova sottotono, trova il modo per lasciare un ricordo. Stavolta l'assist per Openda: una sassata, però vincente.
Thuram 7
Dopo Bologna è tutta discesa per il francese, tornato padrone del centrocampo. Quante volte riesce ad imbucare Openda. Il fastidio che riesce a procurare alla Roma lo sa solo Gasperini.
Locatelli 6.5
Si prende meno responsabilità rispetto a Bologna. Si limita a spezzare l'azione giallorossa, ma lo fa con grande attenzione.
Cambiaso 7
La sponda di tacco per Chico è una giocata da Cambiaso. Da vero Cambiaso. Gli serviva la rabbia della sostituzione del Dall'Ara: l'ha trasformata in energia positiva. Musica per le orecchie di Spalletti, suo sponsor della prima ora.
Kostic (44' st) ng.
Conceiçao 7
Mezz'ora difficile, poi si prende tutto. Nell'azione del gol intuisce da campione dove Cambiaso direziona la palla col tacco e realizza la rete potenzialmente più difficile della serata. Le chances sprecate prima e dopo, davanti a Svilar, gridano ancora vendetta. L'infortunio gli rovina il Natale.
Zhegrova (16' st) 6.5
Entra di prepotenza nell'azione della zampata di Openda.
Yildiz 7.5
Sorgente del vantaggio bianconero, anima della manovra offensiva. È ovunque. Ed è sorprendente la qualità che mette in ogni singolo tocco. Meriterebbe una gioia che non arriva neanche nella ripresa: tira talmente bene da cogliere il palo. La perfezione non esiste, ma il turco ha tutto per avvicinarsi alla magnificenza: sugli spaghetti alle vongole mette la bottarga, uno così.
Miretti (44' st) ng.
Openda 7
La mossa azzeccata di Spalletti, che capisce le ansie della Roma e la tortura negli spazi. Anche nello sguardo il belga sembra rinvigorito: il gol, non certo indimenticabile per fattura, comunque lo premia dopo mesi complicatissimi.
David (37' st) ng.
Spalletti 7.5
In nemmeno due mesi ha cambiato la Juve. L'ha rivoltata come un calzino con una rivoluzione silenziosa: ha inciso sulla testa e ora sta lasciando il segno nel gioco, finalmente godibile ed efficace. Roma messa in tasca e ora ci si può davvero divertire.
