Juve, ora tocca a Comolli

Spalletti sta cambiando la testa della Juve e ne sta plasmando il gioco . Ora tocca a Comolli aggiungere quello che serve . Intendiamoci, nessuno pensa che il mercato di gennaio sia il luogo più adatto per rinforzare una squadra, perché quelli buoni di solito si muovono in estate e in inverno si ravana quasi sempre fra gli scarti, a volte pagandoli pure cari. Tuttavia, anche nella storia della Juve, esistono felici eccezioni e, soprattutto, Spalletti ha dei buchi da tappare. Ed è vero che gli hanno esplicitamente chiesto di valorizzare quello che ha, provando a rimpastare equivoci tattici e talenti appassiti, ma anche in sede sono consapevoli che manca un centrocampista , così come un esterno e, addirittura, negli ultimi giorni, si sta ragionando su un centravanti , in considerazione della prolungata assenza di Vlahovic e su una certa aridità realizzativa di David e Openda (per quanto entrambi diano segnali di scongelamento).

Un piano per rinforzarsi

Non è chiaro se ci siano già state riunioni di mercato e chi vi abbia partecipato (è auspicabile, per esempio, che Spalletti venga in qualche modo coinvolto), però è lecito pensare che ci sia un piano per muoversi a gennaio e una lista di priorità. Sarebbe importante per il destino bianconero che, al netto dei ruoli, vengano innestati nella Juve giocatori di spessore caratteriale e con esperienza internazionale, perché quella deve essere la direzione se la Juve vuole tornare a vincere e se vuole aiutare la crescita del suo unico fenomeno. «Yildiz? Neanche lui sa quanto è forte», ha detto Spalletti. Ecco, per far scoprire a Yildiz quanto è forte e per sbloccare le sue potenzialità ancora inespresse, c’è bisogno di compagni più esperti e solidi, su quali si possa appoggiare e con i quali possa condividere il peso di trascinare la Juve. Il salto di qualità garantito da Spalletti, che negli ultimi due mesi ha ha fatto fare più progressi alla squadra che negli ultimi due anni, non garantisce di portare la Juve a lottare per lo scudetto già in questa stagione, ma se l’obiettivo di Comolli è comunque poterci provare l’anno prossimo, conviene non perdere tempo.

