Infortuni Juve, picconata e buona notizia: da Rugani a Bremer, le condizioni per Pisa

Bremer, buona notizia

Destino simile per Juan Cabal che, causa affaticamento, non è andato nemmeno in panchina con la Roma. Anche per lui i prossimi allenamenti e test saranno decisivi e anche per lui l’obiettivo è recuperare per la trasferta toscana, in modo da dare un’opzione in più e un grattacapo in meno a Spalletti: deve smaltire l’affaticamento all’adduttore sinistro. La buona notizia è che Bremer non ha sostenuto esami e, quindi, il suo poggiarsi a terra prima di uscire dal campo è stato solo il gesto di chi atleticamente aveva dato tutto. Nessuna preoccupazione, ma un segnale: in questa settimana si cercherà di riempire il serbatoio ed evitare che la spia della riserva si accenda dopo l’ora di gioco.