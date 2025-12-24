Dybala, video Juve con la canzone di Emma. Tifosi bianconeri scatenatati: "Riportate Paulo a casa!"

Nostalgia canaglia. Da settimane sui social sta spopolando il trend a tema calcistico di condividere video amarcord con la canzone di Emma Marrone "L'amore non mi basta". Uno di quelli che ha avuto più successo è relativo a Paulo Dybala nei suoi anni alla Juventus. Tanto più che in occasione della sfida con la Roma all'Allianz Stadium il club bianconero ha fatto risuonare quella canzone nell'impianto , con tantissimi applausi dal pubblico nei confronti del giocatore. Ma stavolta la Juve ha fatto di più...

Dybala, il video Juve spopola su TikTok

Dopo settimane in cui non si sono sprecati i video per ricordare gli anni di Dybala a Torino, stavolta è stato proprio il club bianconero a farne uno. Sul proprio account TikTok la Juve ha infatti postato un video di alcune stupende giocate della 'Joya' con la Vecchia Signora, con in sottofondo, neanche a dirlo, "L'amore non mi basta". I tifosi bianconeri si sono ovviamente scatenati, lasciando tantissimi commenti al video.

C'è chi scrive, nostalgico, "Se non l'ha superata la Juve, perché dovrei farlo io?!", chi invece stenta a crederci "Non l'avete postato veramente, sto piangendo". In tantissimi invocano il ritorno di Dybala in bianconero: si passa da "Vi prego fatelo tornare" a "Giorno 1 in cui chiediamo alla Juve di far tornare La Joya", fino a "Juventus fai tornare Paulo a casa". Dybala-Juve, nostalgia pura: i nostalgici chiedono a gran voce il ritorno del fantasista a Torino. Anche se il suo futuro potrebbe essere... in Argentina.

