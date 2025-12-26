Perin in uscita: i nomi in lista per sostituirlo. Anche Adzic e Joao Mario in partenza: il piano Juve

TORINO - Luciano Spalletti l’ha definito “l’influencer dello spogliatoio”. Ed era un sincero complimento, per l’impatto che ha avuto da quando Lucio ha messo piede alla Continassa. Mattia Perin, però, vuole giocare. E spinge per il ritorno al Genoa: lo vuole De Rossi e migliorerebbe un parco portieri sicuramente perfettibile. Spalletti si è già messo il cuore in pace, pur avendo fatto tutto il possibile per trattenerlo. Niente da fare. La Juve, però, vuole un indennizzo, senza badare soltanto all’alleggerimento del monte ingaggi che l’uscita del classe ‘92 garantirebbe. Dunque il fronte col Genoa è aperto e sarà Ottolini a dover trovare la chiave, col suo ex club, per perfezionare l’affare. Dopodiché i bianconeri valuteranno l’alternativa a Di Gregorio: in lizza ci sono Leali, Livakovic e Mandas. In uscita dalla Juve c’è anche Vasilije Adzic. Il gol all’Inter è stato un’illusione. O forse no. Perché le sue qualità non le ha mai messe in discussione nessuno. A partire da Thiago Motta, passando per Igor Tudor, fino ad arrivare a Luciano Spalletti. Tutti in fila per il montenegrino, considerato un ragazzo dalle grandi potenzialità.