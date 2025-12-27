Le cinque partite Juve per capire dove si può arrivare: l’assist del calendario

TORINO - Ora viene il difficile. E guai a gridare al paradosso, in virtù delle sfide che vedranno impegnati i bianconeri da qui al 25 gennaio, data del “rematch” dell’Allianz contro il Napoli di Conte . Sì, perché c’è da capire se quello spirito spontaneamente maniacale, gagliardo e battagliero degli interpreti juventini - stimolato dall’appeal stesso dei due big match contro Bologna e Roma, dirette avversarie per la corsa alla Champions - possa palesarsi anche contro avversari più morbidi e abbordabili. Come del resto ha sottolineato lo stesso Spalletti , imbeccato a margine del 2-1 contro la Roma: “Calendario in discesa? Non mi fate questi discorsi perché vi mordo... Tutte le partite ormai sono difficili” . Il tecnico tiene alta la tensione perché sa bene, anzi benissimo, dov’è che la Juve si è spesso persa negli ultimi anni : nelle pieghe delle partite “normali”, quelle senza copertina, senza brivido immediato. Quelle in cui - sulla carta - potrebbe bastare il più risicato dei compitini.. Quelle in cui troppe volte i bianconeri hanno smarrito punti, identità.

Talvolta persino l’urgenza stessa di essere Juve. Bene, se questa squadra ha davvero l’ambizione di rispolverare la parola “scudetto”, deve andare oltre i suoi limiti atavici. Oltre quella gestione prudente che diventa sonnolenza, oltre l’idea che il nome sulla maglia possa fare la differenza da solo. Spalletti lo sa e batte sempre sullo stesso chiodo: vispi, pimpanti e affamati contro tutti. Rabbiosi nel senso migliore del termine. Attenti quando la partita non urla, quando l’avversario si chiude e richiede pazienza. Cinque partite - dicevamo - da qui al 25 di gennaio, contro Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Cinque tappe apparentemente gentili, con 15 punti in palio che riproietterebbero di diritto Yildiz e compagni nella lotta per il titolo.

Juve: i big match in programma

La matematica impone la prudenza - i bianconeri rispetto all’anno scorso hanno giusto un punto in più -, ma è altrettanto vero che la nevrosi sistematica di chi sta davanti potrebbe aprire i più rosei scenari. Per il momento nessuno sta strappando. Basti pensare che l’Inter è al comando con 4 sconfitte. Gli ingredienti per la quota scudetto più bassa di sempre ci sono tutti... Giusto, dunque, crederci, specie al netto del calendario delle prime della classe che nel prossimo mese - per dirla alla Allegri - vuoi o non vuoi avranno a che fare con le tipiche “caselle degli imprevisti”. Tanti i big match in programma: i nerazzurri affronteranno in ordine Atalanta, Bologna e Napoli; i rossoneri se la vedranno con Como, Roma e Genoa; Conte nel giro di una settimana farà tappa a Milano e Roma per la sfida con la Lazio; mentre ad attendere i giallorossi ci saranno Atalanta e Genoa. Quale occasione migliore per ricucire le distanze? A questo va aggiunto poi che la Juventus avrà a disposizione molto più tempo per preparare le varie gare: se togliamo la sfida con il Sassuolo (distante solo 3 giorni da quella con il Lecce), Spalletti potrà lavorare sempre 5/6 giorni prima del confronto successivo. Dettaglio da non trascurare: non è un caso, infatti, che l’ottima prestazione contro la Roma sia arrivata dopo una settimana di preparazione alla Continassa.