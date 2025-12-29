Kaio Jorge boom, il Cruzeiro fissa il prezzo e la Juve sogna: ecco quanto si può guadagnare

21 gol e 8 assist in 33 partite di campionato: Kaio Jorge al Cruzeiro continua a lasciare il segno (e ha svelato il segreto dietro alle sue reti). Niente a che vedere con la rapida e incolore esperienza alla Juve, dove invece ha collezionato appena 113 minuti in Serie A. Il brasiliano sarebbe dovuto essere il colpo alla Vinicius dei bianconeri e si è invece rivelato in un flop. Ora però il classe 2002 sta convincendo a suon di gol e se dovesse essere venduto al Juventus avrebbe diversi milioni di motivi per esultare.
Kaio Jorge, il Cruzeiro fissa il prezzo
Secondo quanto riportato da Globe Esporte, infatti, il Flamengo sarebbe interessato al talento del Cruzeiro. La proposta ufficiale non è ancora arrivata ma il club rossonero (che pensa anche a Thiago Motta) sarebbe pronto a offrire 30 milioni di euro, la stessa cifra offerta dallo Zenit a gennaio scorso. Il Cruzeiro, però, ha le idee chiare e ha deciso di fissare il prezzo: serviranno 50 milioni di euro. Una cifra molto alta ma il club non ha bisogno di vendere, ha promesso all'allenatore, Tite, che non avrebbe ceduto Kaio Jorge e il classe 2002, ha un contratto fino al 2029.
Juventus, occhio alla clausola
Serviranno quindi 50 milioni di euro per convincere il Cruzeiro a vendere Kaio Jorge, ma se l'offerta dovesse arrivare, a sorridere sarebbe anche la Juventus. Al momento della cessione, infatti, i bianconeri hanno inserito nel suo contratto una clausola per la rivendita del 30%. In questo caso, se il brasiliano dovesse essere venduto, la Vecchia Signora andrebbe a guadagnare 15 milioni di euro.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE