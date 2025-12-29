Kaio Jorge boom, il Cruzeiro fissa il prezzo e la Juve sogna: ecco quanto si può guadagnare

21 gol e 8 assist in 33 partite di campionato: Kaio Jorge al Cruzeiro continua a lasciare il segno (e ha svelato il segreto dietro alle sue reti). Niente a che vedere con la rapida e incolore esperienza alla Juve, dove invece ha collezionato appena 113 minuti in Serie A. Il brasiliano sarebbe dovuto essere il colpo alla Vinicius dei bianconeri e si è invece rivelato in un flop. Ora però il classe 2002 sta convincendo a suon di gol e se dovesse essere venduto al Juventus avrebbe diversi milioni di motivi per esultare.