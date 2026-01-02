Ottolini nuovo ds Juve, è ufficiale: "Competenza, visione e conoscenza". Quali sono i compiti

Il buco è stato finalmente riempito: Marco Ottolini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juve. La Vecchia Signora ha così completato il quadro generale ramificato intorno all'amministratore delegato Comolli, con l'obiettivo di riportare presta i bianconeri alla conquista di qualche titolo. E l'ex dirigente del Genoa sa come si fa, visto che ha già lavorato per Madama prima come osservatore e poi come responsabile dei giocatori in prestito. Ora avrà più compiti e mansioni. Un ritorno che ha il sapore di una grande occasione e riscatto.
Ottolini nuovo ds Juve, il comunicato
Questa la nota ufficiale del club: "La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli. Marco Ottolini porta con sé un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, costruito nel tempo attraverso i diversi ruoli ricoperti all’interno del mondo del calcio. Nato nel 1980, dopo aver concluso la carriera sul campo nel 2002, ha scelto di intraprendere subito il percorso dirigenziale attraverso esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda delle dinamiche del calcio professionistico. Nel 2015 inizia un’importante parentesi internazionale all’Anderlecht contribuendo alla strutturazione e allo sviluppo dell’attività di osservazione del club belga.
La prima esperienza con la Juventus prende forma nel 2018, quando entra a far parte dell’area scouting internazionale. Nel corso dei quattro anni successivi, si occupa principalmente del monitoraggio dei giocatori in prestito e dei rapporti con club internazionali, seguendo da vicino lo sviluppo dei calciatori sotto contratto con il club, in particolare quelli impegnati all’estero. Durante questo primo legame con il Club bianconero, conclusosi nel 2022, contribuisce anche alle fasi iniziali del progetto Seconda Squadra. Dopo il successivo percorso professionale che lo ha visto protagonista al Genoa, per Marco Ottolini si apre ora una nuova sfida a Torino. Il ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo, rappresenta un approdo naturale per un cammino costruito su competenza, visione e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale. Bentornato Direttore e buon lavoro!".
I compiti di Ottolini
Nell’idea di Comolli, il contributo di Ottolini inizierà dallo scouting e passerà alla gestione. Non solo: nel modus operandi dovrà aggiungere big data e video-scouting, bilanciare i numeri fisici con l’occhio esperto, fondamentale per comprendere il reale talento di un calciatore. Sarà pertanto un approccio misto: dati, osservazione diretta, conoscenza umana. Quest’ultima, sì, componente fondamentale soprattutto del metodo Comolli. Il vantaggio del prossimo ds? Aver vissuto un’era d’oro della Juventus, ma anche qualche anno turbolento. Il bello e il cattivo tempo. La gioia e la delusione. Adesso, persino un pizzico di speranza. Che si sente, si percepisce, tra i tifosi come all’interno dell’ambiente bianconero, quello in cui in fondo Ottolini si è già immerso, con la speranza di portare sotto gli occhi dell'ad dei giocatori capaci di riparte il nome Juve tra le big d'Europa. E molto probabilmente lo farà da subito, per cercare qualche rinforzo utile a Spalletti in questo mercato di gennaio. Non c'è un momento di pausa, il lavoro è già iniziato.
Le richieste dei tifosi
Dopo l'ufficialità non sono mancati i commenti da parte dei tifosi della Juve, che dopo la delusione con Giuntoli, sperano di trovare un direttore sportivo capace di portare in bianconero giocatori di livello. Alcuni si sono già spinti con le richieste: "Tonali e Cancelo, grazie", "Benvenuto Marco, un terzino destro, un centrocampista e un vice Yildiz". Molti supporters hanno espresso fiducia e altri si sono limitati ai saluti: "Finalmente un direttore sportivo con esperienza e che si abbina perfettamente con la filosofia di Comolli", "Bentornato e buon lavoro, che ce n'è parecchio da fare". I tifosi sono impazienti di tornare a vincere e Ottolini dovrà dare un grande contributo con la sua visione e competenza.
