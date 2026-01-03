Svolta e conferme, l’anno cruciale

Parlando di Juve, la notizia più importante di questi primi giorni del 2026 è, senza dubbio, che Luciano Spalletti e il nuovo ds Marco Ottolini si siano visti per parlare delle strategie di mercato, partendo da quello di gennaio. È la più importante perché - da fuori - non si era ancora avuta la percezione di una visione collettiva sulla campagna acquisti invernale. E il coinvolgimento di Spalletti è giusto e logico per una squadra che vuole provare a costruire qualcosa di duraturo (gli allenatori non devono fare il mercato, ma non possono esserbne eslcusi). È una svolta positiva, dunque.

E dovrebbe essere la prima di molte sul mercato, dove la Juventus ha l’obbligo di invertire l’infelice rotta intrapresa da due anni a questa parte, con una serie di flop, scialacquatori di risorse economiche. Tra la sessione di gennaio e quella estiva, la Juve deve innestare sulla rosa giocatori necessari e forti, limitando l’azione all’essenziale concetto di “pochi ma... ottimi”, evitando quindi scommesse, esperimenti e affini. I soldi sono pochi, i paletti del FairPlay finanziario molti, quindi la parola d’ordine è ottimizzare.