Pagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale

David 4

Si è presentato alla Juve da "Iceman". A Lilla era un killer d'area di rigore, a Torino è diventato un alleato delle difese e dei portieri avversari. Il migliore amico degli altri. Assurdo il modo in cui si presenta dal dischetto. E pensare che è stato il biglietto da visita della nuova dirigenza nel mercato estivo... Le cifre fanno paura: 6 milioni di euro d'ingaggio, circa 12 di commissioni versate agli agenti. Le qualità per riemergere non gli mancano, ma si deve aiutare. In fretta.