Pagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale

La Juventus spreca l'occasione di vincere cinque partite consecutive in tutte le competizioni e si ferma: è solo 1-1 col Lecce, con i giallorossi che si portano avanti a fine primo tempo con Banda, McKennie che pareggia in apertura di ripresa e David che calcia in maniera pessima il rigore del possibile 2-1 respinto da un grande Falcone. Ecco i voti e i giudizi della sfida dello Stadium.
Di Gregorio 6
Firma la resa su Banda.
Kalulu 5.5
Esageratamente statico quando Cambiaso lo mette in difficoltà con una palla assurda in orizzontale. Poteva essere molto più reattivo nella circostanza del gol salentino.
Bremer 5.5
Puntato da Banda, non percepisce la pericolosità dell'azione. E viene giustamente punito. Un turno di riposo, nella logica delle rotazioni di gennaio, sarebbe stato più adatto al suo momento di forma. La immaginava diversa la 100ª in maglia bianconera.
Kelly 6
Diventa un centrocampista aggiunto quando ha il pallone tra i piedi. Ai guai Juve non partecipa: è un merito.
Cambiaso 4.5
Prima una grande occasione confezionata benissimo, poi un errore marchiano davanti a Falcone. Ma fi no alla sciagura che porta al gol di Banda si stava guadagnando la pagnotta. Da quel momento, la vista si annebbia defi nitivamente. Spalletti lo cambia con qualche minuto di ritardo.
Kostic (24' st) 6
Impatto positivo sulla partita, ma quando va sul fondo non trova i centimetri che servono in area piccola.
Locatelli 6
Molto bene per un'ora, poi si affievolisce anche lui. Consegna il pallone del rigore a David: mossa più perbenista che altruista. Quella era una palla adatta a chi indossa la fascia: ha l'esperienza per capirlo da solo.
Openda (32' st) 4.5
D'accordo, se mancano gli spazi la sua presenza in campo per l'assalto finale ha davvero poco senso. Troppa, però, la frenesia che mette sul pallone che il palo gli serve per il 2-1 finale: che mazzata sulprogetto di rimonta della Juve.
Thuram 5
Nelle azioni pericolose dei bianconeri non c'è mai. Deve crescere tantissimo per ambire a raggiungere il livello che gli chiede Spalletti.
Koopmeiners (24' st) 5.5
Il nulla. Quando serve personalità sparisce. È diventata una costante.
Conceicao 5
Non al meglio della condizione. Si vede. Combina poco o nulla e Spalletti è costretto a spendere una sostituzione subito: peccato.
Zhegrova (1' st) 5.5
Ci mette del suo sul gol di McKennie. Ma la continuità all'interno degli spezzoni che gli vengono concessi gli manca ancora: serve altro tempo per godere del suo nettare.
McKennie 7
Risolve sempre i problemi. In qualsiasi ruolo, stavolta da numero 10 alle spalle di David. Posizione anomala, ma uno così si può mettere anche in porta: mentalità da campione. Ha un contratto ancora in bilico: sarebbe il caso di intervenire. Adzic (38' st) ng
Yildiz 7
Una prova celestiale, annacquata soltanto da qualche imprecisione dettata dalla frustrazione nel finale. È un concentrato di giocate funzionali e spunti da fenomeno: meritava il gol nel finale. Ma la fortuna tornerà a bussare alla sua porta.
David 4
Si è presentato alla Juve da "Iceman". A Lilla era un killer d'area di rigore, a Torino è diventato un alleato delle difese e dei portieri avversari. Il migliore amico degli altri. Assurdo il modo in cui si presenta dal dischetto. E pensare che è stato il biglietto da visita della nuova dirigenza nel mercato estivo... Le cifre fanno paura: 6 milioni di euro d'ingaggio, circa 12 di commissioni versate agli agenti. Le qualità per riemergere non gli mancano, ma si deve aiutare. In fretta.
All. Spalletti 6
Davvero complicato rimproverargli qualcosa. Due punti persi nel contesto di una prestazione molto buona, in cui la Juve ha schiacciato il Lecce per lunghi tratti della partita. Anche il 4-2-3-1 funziona bene. Non resta che insistere. Ancora, ancora e ancora. Per inciso: la sua squadra non meritava i fischi ricevuti dall'Allianz Stadium.
