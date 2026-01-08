Rivoluzione Juve, due chiavi per Spalletti e Ottolini cambia: il mercato dopo la svolta

TORINO - No, non è il Napoli del terzo scudetto. Manca ancora qualcosa per completare l’opera. Perché ai tempi Luciano Spalletti viveva una sensazione per ora solo accarezzata: ogni volta che superava la metacampo la sua creatura dava costantemente la sensazione di poter segnare da un momento all’altro. La Juve no. C’è ancora un tassello da completare: manca la cattiveria per indirizzare le partite. Per mettere un sigillo già nel primo tempo. Quello che è mancato contro il Lecce, quello che col Sassuolo è arrivato nell’azione meno pericolosa di tutte con il fortuito autogol di Muharemovic. Spalletti finora aveva inciso su vari aspetti. Innanzitutto sotto il profilo psicologico: responsabilità e protezione, carezze e bastonate, avvisi ai naviganti, ma anche coccole diffuse.