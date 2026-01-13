"Difficile trovare le parole, grazie Juve": l'addio dopo quasi 10 anni è da brividi 

Riccardo Turicchia lascia ufficialmente la Juventus ed è un nuovo giocatore dell'Entella. L'esterno sinistro è stato acquistato a titolo definitivo e dice così addio alla Next Gen dopo aver giocato 19 partite in Serie C in questa stagione, condite da 1 gol e 1 assist. Il classe 2003 ha fatto quindi un importante salto di qualità e giocherà la seconda metà di questa stagione in Serie B, dove proverà ad aiutare l'Entella ad allontanarsi dalla zona playout.
Il saluto della Juventus
Dopo tanti anni passati in bianconero, la Juventus ha salutato il classe 2003 con queste parole: "Dopo otto stagioni trascorse in bianconero, Riccardo Turicchia saluta la Juventus: è ufficiale il passaggio alla Virtus Entella a titolo definitivo. Il giocatore classe 2003, arrivato a Torino nel 2018, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus - partito dall’Under 17 e diventato poi protagonista con la Primavera bianconera con cui ha raccolto complessivamente 65 presenze, condite con sette gol e otto assist. L’esordio tra i professionisti con la maglia della Juventus Next Gen è arrivato nell’ottobre 2021, scendendo in campo nelle stagioni successive con la squadra bianconera in 92 partite (19 delle quali in questa stagione), segnando in totale cinque reti e servendo anche tre assist. Lo scorso maggio, nella penultima gara dello scorso campionato della Serie A 2024/25, la soddisfazione della convocazione con la Prima Squadra bianconera. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Riccardo!".
Turicchia all'Entella: il comunicato
L'Entella ha ufficializzato l'acquisto del classe 2003 con il seguente comunicato: "Riccardo Turicchia è un nuovo giocatore dell’Entella. L’esterno sinistro classe 2003 arriva a Chiavari a titolo definitivo dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Turicchia dalla stagione 2021/2022 ha giocato con continuità nella formazione Next Gen della Juventus, con cui ha totalizzato 92 presenze complessive in tutte le competizioni. Nel corso della stagione 2024/2025 è stato ceduto in prestito in Serie B al Catanzaro, prima di fare ritorno a Torino nella seconda parte del campionato. A livello internazionale, Riccardo ha completato l’intero percorso nelle Nazionali giovanili azzurre, arrivando fino all’Italia Under 21, con cui ha preso parte all’ultimo Campionato Europeo, disputato lo scorso giugno, collezionando due presenze contro Spagna e Germania. Benvenuto a Chiavari, Riccardo".
Turicchia cuore Juve: "Una parte di me resterà sempre qui"
"Dopo otto anni è difficile trovare le parole giuste - inizia così la lunga lettera scritta da Turicchia sul suo profilo Instagram per salutare il mondo bianconero -. La Juventus non è stata solo una squadra, ma una casa, una famiglia. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore, ho vissuto emozioni indimenticabili, condiviso sacrifici, vittorie, sconfitte e momenti che porterò per sempre con me. Ringrazio il Club per la fiducia, lo staff, i compagni di squadra che sono diventati fratelli e tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte con passione e dedizione. Da oggi inizia una nuova avventura, una nuova sfida che affronterò con lo stesso impegno, la stessa fame e la stessa passione che ho sempre messo indossando questa maglia. Ma una parte di me resterà per sempre qui. Grazie Juventus. A presto".
I messaggi dei compagni
Immancabili tra i commenti anche le reazioni e i messaggi dei compagni di squadra, che hanno condiviso con Turicchia tanti anni in bianconero. Faticanti, Cudrig, Sekulov, Amaradio, Anghelè, Vacca, Pugno, Gil, Cerri, e tanti altri. Particolarmente toccante il messaggio di Guerra, che ha scritto: "Ci mancherai ❤️". L'ex bianconero Savona ha commentato con un entuasiasta: "Andiamo ❤️", mentre un altro ex come Muharemovic gli ha fatto i complimenti in maniera più scherzosa: "Turičič". Non mancano poi le reazioni di due ex Next Gen e ora in Prima Squadra come Miretti e Adzic.
Turicchia si presenta: "Passo importante per la mia carriera"
Intervenuto sul sito ufficiale del club, Turicchia si è presentato ai suoi nuovi tifosi dicendo: “Sono felice di essere qui. Questo è un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una società seria e in una città in cui tutti mi hanno detto che si vive bene. Ritrovo la Serie B dopo la parentesi di Catanzaro e lo faccio con grande entusiasmo. Sicuramente, rispetto alla Serie C, è un campionato differente e oggi mi sento più pronto e più maturo rispetto alla mia prima esperienza. Ho grande voglia di dimostrare il mio valore, di ritagliarmi spazio e di aiutare la squadra".
"La Juve ti fa crescere tantissimo"
"Otto anni alla Juve sono stati importantissimi per me: è una realtà che ti fa crescere tantissimo sotto tutti i punti di vista e ti insegna a dare il massimo in qualsiasi occasione. Sono felice che, dopo questi otto anni, sia arrivata la chiamata dell’Entella. In queste settimane ho avuto modo di parlare con due miei ex compagni di squadra, come Guerra e Macca, entrambi, non appena ho preso in considerazione la possibilità di venire qui, mi hanno fatto capire che sarebbe stata la scelta giusta. Non ho mai avuto dubbi, ma le loro parole sono state un ulteriore incentivo. Fisicamente sto bene. Quest’anno ho sempre giocato, ero in campo anche domenica, per cui mi metto a disposizione del mister con entusiasmo, pronto a dare il mio contributo", ha concluso il classe 2003.
