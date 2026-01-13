"Difficile trovare le parole, grazie Juve": l'addio dopo quasi 10 anni è da brividi 

Riccardo Turicchia lascia ufficialmente la Juventus ed è un nuovo giocatore dell' Entella . L'esterno sinistro è stato acquistato a titolo definitivo e dice così addio alla Next Gen dopo aver giocato 19 partite in Serie C in questa stagione, condite da 1 gol e 1 assist. Il classe 2003 ha fatto quindi un importante salto di qualità e giocherà la seconda metà di questa stagione in Serie B , dove proverà ad aiutare l'Entella ad allontanarsi dalla zona playout.

Il saluto della Juventus

Dopo tanti anni passati in bianconero, la Juventus ha salutato il classe 2003 con queste parole: "Dopo otto stagioni trascorse in bianconero, Riccardo Turicchia saluta la Juventus: è ufficiale il passaggio alla Virtus Entella a titolo definitivo. Il giocatore classe 2003, arrivato a Torino nel 2018, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus - partito dall’Under 17 e diventato poi protagonista con la Primavera bianconera con cui ha raccolto complessivamente 65 presenze, condite con sette gol e otto assist. L’esordio tra i professionisti con la maglia della Juventus Next Gen è arrivato nell’ottobre 2021, scendendo in campo nelle stagioni successive con la squadra bianconera in 92 partite (19 delle quali in questa stagione), segnando in totale cinque reti e servendo anche tre assist. Lo scorso maggio, nella penultima gara dello scorso campionato della Serie A 2024/25, la soddisfazione della convocazione con la Prima Squadra bianconera. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, Riccardo!".

Turicchia all'Entella: il comunicato

L'Entella ha ufficializzato l'acquisto del classe 2003 con il seguente comunicato: "Riccardo Turicchia è un nuovo giocatore dell’Entella. L’esterno sinistro classe 2003 arriva a Chiavari a titolo definitivo dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero, Turicchia dalla stagione 2021/2022 ha giocato con continuità nella formazione Next Gen della Juventus, con cui ha totalizzato 92 presenze complessive in tutte le competizioni. Nel corso della stagione 2024/2025 è stato ceduto in prestito in Serie B al Catanzaro, prima di fare ritorno a Torino nella seconda parte del campionato. A livello internazionale, Riccardo ha completato l’intero percorso nelle Nazionali giovanili azzurre, arrivando fino all’Italia Under 21, con cui ha preso parte all’ultimo Campionato Europeo, disputato lo scorso giugno, collezionando due presenze contro Spagna e Germania. Benvenuto a Chiavari, Riccardo".