Mingueza alla Juve, accordo trovato e sprint finale: perché è un affare per tutti

Era l’idea ed è diventata la possibilità, quindi si è fatta blitz e infine si è trasformata in una vera e propria trattativa: sì, la Juventus è forte, fortissima su Oscar Mingueza. Club e giocatore sono più vicini alla chiusura rispetto a ieri, e lo saranno ancor di più quest’oggi, perché sono previsti ulteriori contatti per provare a definire in ogni dettaglio l’affare. Se non sarà a gennaio - la distanza su quest’eventualità è ancora ampia -, allora sarà a giugno. È questo, il grado di convinzione che aleggia attorno alla Continassa nei confronti dell’esterno spagnolo, cresciuto nel Barcellona e reduce da anni interessanti al Celta Vigo. Una scoperta pure da algoritmo, per quanto vagasse da tempo nei pensieri bianconeri, pur con altri dirigenti al comando. Il motivo? Ha pochi mesi di contratto, nessuna voglia di rinnovarlo, e in più primeggia su parecchi dati offensivi, gli stessi che Spalletti cerca nei suoi terzini. Insomma: sembra veramente un affare per tutti, e lo è totalmente dal punto di vista economico, perché l’accordo che le parti sono pronte a sigillare racconta l’inversione di tendenza juventina sul fronte acquisti e in generale sui costi della squadra.