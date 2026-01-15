Duttile, prolifico e sfrontato: Spalletti non ha dubbi. Juve, chi è Oscar Mingueza

Cinque giocatori in uno, per altrettante capigliature sfarzose e sconnesse tra loro, alternate con costanza nel corso della carriera. Un profilo fuori dagli schemi, difficilmente decifrabile in termini calcistici. In Liga ha giocato praticamente in ogni zona del campo: dalle gare disputate come terzino di spinta, a quelle da braccetto nella linea a tre, o ancora da esterno alto a tutta fascia con qualche esperimento, all’occorrenza, da mezzala. La duttilità, nel suo caso, è un concetto fin troppo riduttivo. Ne sa qualcosa Comolli che, dall’arrivo di Spalletti, ha dovuto rimettere mano ai filtri del suo algoritmo, per stilare una lista di interpreti moderni, che sappiano fare un po’ tutto. In questo senso, Oscar Mingueza, ci ha messo poco a balzare in cima alla lista dei candidati per le corsie bianconere. Da capire se già a gennaio, o direttamente in estate, quando lo spagnolo - in scadenza di contratto con il Celta Vigo - sarà rilevabile a parametro zero. Anche perché il suo futuro potrebbe dipendere, in parte, da quello del primo epurato della gestione Spalletti: Joao Mario. Per l’affondo anticipato, la Juventus dovrà prima trovare una sistemazione definitiva all’ex Porto. In caso contrario, se ne riparlerebbe - appunto - in estate. Il nodo, del resto, sta tutto nella formula pattuita dal Celta con il Barcellona nell’agosto del 2022. In quella percentuale (50%) sulla futura rivendita del cartellino che - prendendo atto della sua svalutazione sul mercato, essendo arrivato a meno di 6 mesi dalla scadenza - porterebbe il club spagnolo a perdere un titolare a fronte di un conguaglio economico risicato.