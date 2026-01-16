Conceicao ignorato e Allegri fino allo spogliatoio per Yildiz: chi è l'arbitro di Cagliari-Juve

La designazione arbitrale per la 20ª giornata di Serie A è stata ufficializzata dall’AIA. La Juventus di Spalletti è attesa dalla delicata trasferta di Cagliari , un match fondamentale per dare continuità ai risultati recenti e alla netta vittoria contro la Cremonese . L’obiettivo dei bianconeri è restare agganciati al gruppo in corsa per un posto in Champions League. A dirigere l’incontro sarà Massa un arbitro esperto, già più volte incrociato dalla Juve negli ultimi anni. Una scelta che inevitabilmente riporta alla memoria precedenti non privi di episodi discussi.

La designazione arbitrale per Cagliari-Juventus

Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la sfida tra Cagliari e Juventus. Il match è in programma sabato 17 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Dei Giudici e Moro nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Ferrieri Caputi, incaricata della gestione delle panchine. In sala VAR opererà Ghersini, coadiuvato da Guida nel ruolo di AVAR. Massa ha già diretto la Juventus in 32 occasioni complessive. Il bilancio è favorevole ai bianconeri: 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, due di questi ko sono arrivati in trasferta.

Il precedente di Bologna e gli episodi contestati

L’ultima gara arbitrata da Massa con la Juventus protagonista è stata Bologna-Juve. In quell’occasione i bianconeri si sono imposti per 1-0, portando a casa tre punti pesanti. La direzione di gara, però, ha lasciato spazio a diverse polemiche. Sotto la lente d’ingrandimento è finito Lucumí, protagonista di più episodi dubbi. Il difensore del Bologna è stato graziato dopo una spinta evidente su David in area di rigore. Poco dopo ha reagito in maniera scomposta su Conceicao, con una mossa definita “da wrestling”. Chico è stato preso di peso e scaraventato a terra volontariamente. Nonostante la gravità dell’azione, Massa ha lasciato correre. Sorprese anche l’assenza di un check al VAR. Un episodio in cui il cartellino rosso appariva “praticamente inevitabile”.