Conceicao ignorato e Allegri fino allo spogliatoio per Yildiz: chi è l'arbitro di Cagliari-Juve

La designazione arbitrale per la 20ª giornata di Serie A è stata ufficializzata dall’AIA. La Juventus di Spalletti è attesa dalla delicata trasferta di Cagliari, un match fondamentale per dare continuità ai risultati recenti e alla netta vittoria contro la Cremonese. L’obiettivo dei bianconeri è restare agganciati al gruppo in corsa per un posto in Champions League. A dirigere l’incontro sarà Massa un arbitro esperto, già più volte incrociato dalla Juve negli ultimi anni. Una scelta che inevitabilmente riporta alla memoria precedenti non privi di episodi discussi.
La designazione arbitrale per Cagliari-Juventus
Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, a dirigere la sfida tra Cagliari e Juventus. Il match è in programma sabato 17 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. A completare la squadra arbitrale ci saranno Dei Giudici e Moro nel ruolo di assistenti. Il quarto uomo designato è Ferrieri Caputi, incaricata della gestione delle panchine. In sala VAR opererà Ghersini, coadiuvato da Guida nel ruolo di AVAR. Massa ha già diretto la Juventus in 32 occasioni complessive. Il bilancio è favorevole ai bianconeri: 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, due di questi ko sono arrivati in trasferta.
Il precedente di Bologna e gli episodi contestati
L’ultima gara arbitrata da Massa con la Juventus protagonista è stata Bologna-Juve. In quell’occasione i bianconeri si sono imposti per 1-0, portando a casa tre punti pesanti. La direzione di gara, però, ha lasciato spazio a diverse polemiche. Sotto la lente d’ingrandimento è finito Lucumí, protagonista di più episodi dubbi. Il difensore del Bologna è stato graziato dopo una spinta evidente su David in area di rigore. Poco dopo ha reagito in maniera scomposta su Conceicao, con una mossa definita “da wrestling”. Chico è stato preso di peso e scaraventato a terra volontariamente. Nonostante la gravità dell’azione, Massa ha lasciato correre. Sorprese anche l’assenza di un check al VAR. Un episodio in cui il cartellino rosso appariva “praticamente inevitabile”.
Quel rosso a Kalulu in Lazio-Juve
Un altro episodio che torna alla memoria riguarda Lazio-Juventus della scorsa stagione. La gara, disputata all’Olimpico, è terminata sull’1-1 con beffa finale per i bianconeri. La Juve è passata in vantaggio grazie alla rete di Kolo Muani. Nei secondi conclusivi, però, Vecino ha trovato il gol del pareggio. Prima del finale, la partita è stata segnata dall’espulsione di Kalulu. Il difensore bianconero ha colpito Castellanos con un pugno al volto. Il cartellino rosso è arrivato soltanto dopo l’intervento del VAR. La decisione ha scatenato polemiche per la qualità delle immagini utilizzate. L’unica ripresa decisiva proveniva da una telecamera molto distante dal campo. Secondo molti, non consentiva di comprendere “pienamente la dinamica reale” dell’accaduto.
Genoa-Juve, la rabbia di Allegri e il post gara
Altro capitolo controverso è quello legato a Genoa-Juventus. La gara si è conclusa sull’1-1, ma ha lasciato strascichi pesanti nel post partita. Al termine dell’incontro, Allegri si è recato nello spogliatoio dell’arbitro Massa. Il tecnico è stato poi sanzionato con un’ammenda di 10 mila euro e diffida. Nel referto si legge che il tecnico ha “contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale”. Successivamente il confronto sarebbe diventato “irrispettoso, anche riguardo all’operato del Var”. Al punto che il direttore di gara lo ha invitato a lasciare lo spogliatoio. A scatenare la rabbia bianconera sono stati due episodi chiave. Il primo è stato il tocco di mano in area del genoano Bani, non ravvisato da Massa né dal VAR Fabbri. Il secondo riguarda l’intervento di Malinovskyi su Yildiz, punito soltanto con il cartellino giallo.
Ventunesima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrarli del 21° turno di campionato:
Pisa-Atalanta (16/01, ore 20.45), arbitro: Marchetti. Var: Marini
Udinese-Inter (17/01, ore 15), arbitro: Di Bello. Var: Mazzoleni
Napoli-Sassuolo (17/01, ore 18), arbitro: Fourneau. Var: Aureliano
Cagliari-Juventus (17/01, ore 20.45), arbitro: Massa. Var: Ghersini
Parma-Genoa (18/01, ore 12.30), arbitro: Pairetto. Var: Paterna
Bologna-Fiorentina (18/01, ore 15), arbitro: Doveri. Var: Gariglio
Torino-Roma (18/01, ore 18), arbitro: Chiffi. Var: Abisso
Milan-Lecce (18/01, ore 20.45), arbitro: Zufferli. Var: Nasca
Cremonese-Verona (19/01, ore 18.30), arbitro: Arena. Var: Di Paolo
Lazio-Como (19/01, ore 20.45), arbitro: Fabbri. Var: Maggioni
