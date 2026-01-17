Da Yildiz a Gatti e Conceicao: Spalletti, i convocati Juve tra indizi mercato e novità

Si avvicina sempre più il fischio d'inizio del match tra Cagliari e Juventus . I bianconeri questa sera sfideranno la squadra di Pisacane con l'obiettivo di consolidare la zona Champions e, perché no, rosicchiare qualche punto a chi sta davanti, riducendo il gap con le squadre in testa. Una sfida per la quale Luciano Spalletti avrà a disposizione 22 calciatori : è stata diramata, infatti, la lista dei convocati per questa sera, con recuperi importanti ma anche qualche assenza.

Juve, i convocati per il Cagliari

Come previsto per la sfida in terra sarda il tecnico bianconero potrà nuovamente contare su Gatti e Conceicao: i due, per giorni, si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo, e sono dunque arruolabili per il match contro i rossoblù. Nella lista compare anche Yildiz, febbricitante nei giorni scorsi: il 10 ha dunque recuperato ed è a disposizione. Da notare l'assenza di Rouhi, anche perché il giovane esterno viene praticamente sempre convocato da Spalletti in prima squadra. Manca tra i convocati anche Pedro Felipe, con il giovane difensore brasiliano protagonista di rumors di mercato da alcuni giorni. Assenti, infine, gli infortunati Rugani, Milik e Vlahovic.

Questa, dunque, la lista dei convocati di Spalletti: 1 Perin, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 Thuram, 20 Openda, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Joao Mario, 27 Cambiaso, 30 David, 32 Cabal. Tra i calciatori disponibile c'è ovviamente capitan Locatelli, che dovrà fare particolare attenzione ai gialli: il centrocampista è infatti diffidato, e in caso di ammonizione salterebbe lo scontro diretto della prossima settimana contro il Napoli.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE