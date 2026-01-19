Juve-Benfica, la probabile formazione: inizia il tour de force, Yildiz rischia

Azione-reazione. In fondo, la differenza tra le squadre vere e quelle più “liquide” sta tutta qui. Nel saper fare tesoro delle proprie cadute, traendone spunti preziosi per le partite a venire. E se Spalletti, fin qui, ha scelto di venire meno alla voce “turnover” - in campionato come in Champions - è proprio perché sa che la sua Juventus è tutto fuorché plasmata. Sì, è migliorata nello sviluppo del gioco, nell’organizzazione difensiva, nella rapidità con cui fa circolare il pallone. Ma è ancora acerba, frenetica e ingenua quando si ritrova a giocare le sfide più sporche. Quelle in cui la bellezza dovrebbe lasciar spazio a un fare più cinico e pragmatico. Insomma, quelle contro avversari asserragliati in area di rigore. Gli incroci con Lecce e Cagliari fanno scuola in questo senso…