Juve, un calendario senza tregua: ecco come Spalletti vuole gestire i giocatori

In Champions c'è il Benfica di Mourinho. Poi in serie arrivano Napoli, Monaco, Parma, Atalanta (quarti di Coppa Italia) e Lazio, prima del Derby d'Italia contro l'Inter
Juve, un calendario senza tregua: ecco come Spalletti vuole gestire i giocatori© Juventus FC via Getty Images
Paolo Pirisi
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nel mirino un impegno per volta. Luciano Spalletti lo ripeterà all'infinito, perderà la voce per scandire ogni giorno questo concetto, ma è chiaro che i ragionamenti delle prossime settimane sulla formazione terranno conto del fattore usura. Dopo la trasferta di Cagliari, infatti, la Juve fino alla sfida contro la Lazio dell'8 febbraio giocherà ogni tre giorni. In serie arrivano Benfica, Napoli, Monaco, Parma, Atalanta (quarti di Coppa Italia) e i biancocelesti, prima del Derby d'Italia contro l'Inter che metterà pepe al weekend di San Valentino.

Nella logica della gestione delle forze è destinato ad entrarci Gleison Bremer: utilizzato anche in Sardegna da titolare, avrà bisogno di rifiatare prima o poi e non soltanto negli spezzoni di secondo tempo. Il brasiliano gioca, migliora di partita in partita, ma il ritorno di Federico Gatti (al netto delle valutazioni di mercato che possono riguardarlo da vicino da qui al 2 febbraio) impone riflessioni che possono coinvolgere anche il centrale ex Toro.

Il ritorno di Di Gregorio

Di sicuro, contro il Benfica, torna Michele Di Gregorio tra i pali: il turno concesso da Spalletti a Perin è in archivio, così Digre si riprende una titolarità mai in discussione visto l'ottimo rendimento degli ultimi mesi. Contro Mourinho, dunque, artiglieria pesante. Gli uomini migliori per blindare almeno i playoff, che dopo le vittorie contro Bodo e Pafos sono diventati poco più di una formalità. 

Tra le prime otto è quasi impossibile che la Juve riesca a recitare la parte dell'invitata a sorpresa. Così, nella logica delle tante partite in pochi giorni, quella contro il Napoli assume una dimensione da scudetto. Fondamentale, anche per il ritorno di entusiasmo che può regalare a tutto il gruppo. 

Spazio ai meno impiegati

Proprio per questo, contro il Benfica, torneranno ad avere spezzoni importanti di partita giocatori finora meno impiegati per varie ragioni: partendo da Chico Conceiçao, fresco di ritorno dopo l'infortunio, passando per Khéphren Thuram, a cui è stato preferito Teun Koopmeiners dal primo minuto alla Unipol Domus. 
Non sono previsti ragionamenti particolari sulle diffide, almeno per quanto riguarda la Champions League. In questa cerchia ci rientrano sia Cambiaso che Cabal, ma alle loro spalle c'è un Kostic che in allenamento riesce ancora a fornire risposte confortanti a Spalletti.

In attesa di risolvere il tema centravanti sul mercato, poi, occhio a Lois Openda. Jonathan David sta avendo fiducia e minuti in abbondanza, anche per lui non è scontato un impiego massivo. Il belga può avere una chance dall'inizio, magari proprio contro il Benfica, squadra che concede più spazi prestando il fianco a giocatori che si nutrono di campo da aggredire. 
Fronte infortunati, infine, la Juve è quasi pronta a riaccogliere in gruppo Daniele Rugani: entro fine mese il centrale tornerà disponibile. Altra dolce melodia per le orecchie di Lucio, che da qui a fine maggio avrà bisogno dell'aiuto di tutti. Nessuno escluso.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

Spazio ai meno impiegati

