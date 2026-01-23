Più in alto di Ronaldo, En-Nesyri è l’uomo dei record: il dato è spaventoso

Alti e bassi

Il numero 19 del Fenerbahçe e della Nazionale marocchina è pronto a lasciare il campionato turco per approdare in Serie A. Sta rientrando a Istanbul (vacanze extra) da Rabat dove domenica sera ha disputato una delle più incredibili finali nella storia del calcio con gli avversari del Senegal rientrati negli spogliatoi per protesta dopo che l’arbitro congolese aveva assegnato il rigore ai padroni di casa al 6’ di recupero del secondo tempo. Punto di forza dei “Leoni dell’Atlante” (92 presenze, 25 reti), Youssef En Nesyri ha disputato tutte e 7 le partite del Marocco in Coppa d’Africa senza tuttavia segnare nemmeno un gol. Il ct Regragui non si scorda mai di lui anche se, nella fattispecie, lo ha sempre impiegato come subentrato e mai come titolare. E anche in Europa League con il Fenerbahçe è fermo a quota zero dopo 6 match disputati. Meglio nella Süper Lig turca dove ha firmato 7 reti in 15 partite giocate. Sotto la guida del nuovo tecnico Domenico Tedesco, che a settembre ha preso il posto di José Mourinho, soffre un po’ la concorrenza di Jhon Durán e del brasiliano Talisca. Era stato proprio lo “Special One” a volerlo fortemente nei “Canarini” di Istanbul, convincendo la dirigenza del Fenerbahçe ad acquistarlo per 19,5 milioni dal Siviglia nel luglio 2024. Di assoluta eccellenza il suo rendimento nella prima stagione in maglia gialloblù: 30 gol e 7 assist in 52 partite onnicomprensive.