Douglas Luiz-Chelsea-Juve: la formula che può sbloccare l'affare! Futuro Adzic: ecco la sua decisione

London Calling e Douglas Luiz è pronto a rispondere “yes” alla chiamata del Chelsea. E pure in maniera convinta. Il metronomo brasiliano, infatti, appare decisamente insofferente al Nottingham Forest da quando sulla panchina biancorossa è approdato Sean Dyche, reo quest’ultimo di utilizzarlo col contagocce. L’ex Aston Villa spesso e volentieri è stato escluso per scelta tecnica dall’undici titolare del Forest (appena 51 minuti giocati nelle ultime 5 giornate di Premier League) e per questo motivo ha dato mandato al suo agente, Kia Joorabchian, di sondare il terreno per un possibile trasferimento altrove già in questa finestra invernale di calciomercato. Detto, fatto. Il potente agente di origine iraniana ha subito trovato diverse pretendenti interessate a prelevare il classe 1998: iniziando da quel Vasco Da Gama, club in cui è cresciuto e che sogna di riportarlo a casa all’insegna dei più romantici ritorni al futuro. Difficile però che Douglas decida di tornare in patria in questo momento della carriera. Anche perché le offerte nel Vecchio Continente non gli mancano.
Le corteggiatrici di Douglas Luiz
Il vecchio mentore Unai Emery ad esempio lo ripremerebbe al volo all’Aston Villa; mentre l’Ajax già un paio di settimane fa aveva chiesto informazioni per un possibile prestito. Occhio però a un top club destinato a sbaragliare la concorrenza e in grado di accontentare tutti: il Chelsea, che in settimana ha avviato i dialoghi con Kia per portare il centrocampista nelle fila dei Blues. Contatti in corso anche con la Juve per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Dalle parti della Continassa, infatti, stanno iniziando a metabolizzare la possibilità che di questo passo l’obbligo di riscatto concordato in estate col Nottingham Forest non scatti mai. Servono, del resto, 15 presenze in Premier League da almeno 45 minuti ciascuna; affinché si attivi e al momento solo in 5 occasioni Douglas Luiz ha giocato in campionato rispettando tali parametri. Motivo per cui una soluzione come quella rappresentata dai Campioni del Mondo per Club in carica potrebbe rappresentare l’ideale per tutti. I londinesi sono tra le società più ricche del pianeta: ergo, se dovessero essere soddisfatti a fine stagione, non avrebbero alcun problema nell’utilizzare il diritto di riscatto per il brasiliano, rendendolo così un loro giocatore a tutti gli effetti. Previsti nel weekend nuovi contatti sull’asse Torino-Londra, ma intanto si registrano segnali positivi.
La ricerca del terzino e la scelta di Adzic
Nel frattempo la Juve è al lavoro sempre per individuare il terzino destro su cui puntare per il presente ma soprattutto in chiave futura: piacciono gli spagnoli Juanlu Sanchez (Siviglia) e Oscar Mingueza (Celta Vigo), entrambi recentemente visionati dal vivo dal ds bianconero Marco Ottolini. Occhi puntati pure sul turco Zeki Celik, in scadenza a giugno con la Roma: l’ex Lille è un vecchio pallino di Comolli e può rappresentare un’occasione interessante per l’estate a parametro zero, anche se il preferito rimane sempre Brooke Norton-Cuffy per il quale però il Genoa spara alto e vuole 20 milioni. Tanti, forse troppi secondo la Signora che manderà a giocare in prestito il giovane Rouhi (classe 2004). Infine Adzic ha declinato le avance di Genoa, Parma e Verona che l’avrebbero accolto volentieri alle loro dipendenze per il prossimo semestre: da non escludere che alla fine il gioiellino classe 2006 possa restare alla Continassa.
