Douglas Luiz-Chelsea-Juve: la formula che può sbloccare l'affare! Futuro Adzic: ecco la sua decisione

London Calling e Douglas Luiz è pronto a rispondere “yes” alla chiamata del Chelsea. E pure in maniera convinta. Il metronomo brasiliano, infatti, appare decisamente insofferente al Nottingham Forest da quando sulla panchina biancorossa è approdato Sean Dyche, reo quest’ultimo di utilizzarlo col contagocce. L’ex Aston Villa spesso e volentieri è stato escluso per scelta tecnica dall’undici titolare del Forest (appena 51 minuti giocati nelle ultime 5 giornate di Premier League) e per questo motivo ha dato mandato al suo agente, Kia Joorabchian, di sondare il terreno per un possibile trasferimento altrove già in questa finestra invernale di calciomercato. Detto, fatto. Il potente agente di origine iraniana ha subito trovato diverse pretendenti interessate a prelevare il classe 1998: iniziando da quel Vasco Da Gama, club in cui è cresciuto e che sogna di riportarlo a casa all’insegna dei più romantici ritorni al futuro. Difficile però che Douglas decida di tornare in patria in questo momento della carriera. Anche perché le offerte nel Vecchio Continente non gli mancano.