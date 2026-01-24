En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo

En-Nesyri-Juve, tutto fatto. O forse no. La trattativa per l'attaccante in forza al Fenerbahce, che ha ricevuto il blitz a Istanbul di Ottolini, potrebbe conoscere risvolti inattesi (e amari) per la Vecchia Signora. Nonostante infatti il ds bianconero abbia incassato l'ok dell'ex Siviglia e definito l'accordo con i Canarini per il prestito con diritto di riscatto da circa 5 milioni (accordo che lascia sospesi i 20 milioni necessari a sciogliere la clausola per l'acquisto), En-Nesyri non ha ancora deciso di imbarcarsi sul volo per Torino. Il motivo? Il ritorno della ex. Con 196 presenze complessive e un bilancio di 73 reti e 8 assist in 4 stagioni (2020-2024), in Andalusia il marocchino classe '97 ha vissuto il momento più intenso e prolifico della propria carriera, che lo ha inoltre visto sollevare per due volte l'Europa League (2020, 2023). E stando alle ultime indiscrezioni, le Sevillistas - ora affidate alla guida di Matias Almeyda - si sarebbero fatte avanti per riportare in Spagna l'attaccante un anno e mezzo dopo il trasferimento in Turchia.