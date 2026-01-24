En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo

En-Nesyri-Juve, tutto fatto. O forse no. La trattativa per l'attaccante in forza al Fenerbahce, che ha ricevuto il blitz a Istanbul di Ottolini, potrebbe conoscere risvolti inattesi (e amari) per la Vecchia Signora. Nonostante infatti il ds bianconero abbia incassato l'ok dell'ex Siviglia e definito l'accordo con i Canarini per il prestito con diritto di riscatto da circa 5 milioni (accordo che lascia sospesi i 20 milioni necessari a sciogliere la clausola per l'acquisto), En-Nesyri non ha ancora deciso di imbarcarsi sul volo per Torino. Il motivo? Il ritorno della ex. Con 196 presenze complessive e un bilancio di 73 reti e 8 assist in 4 stagioni (2020-2024), in Andalusia il marocchino classe '97 ha vissuto il momento più intenso e prolifico della propria carriera, che lo ha inoltre visto sollevare per due volte l'Europa League (2020, 2023). E stando alle ultime indiscrezioni, le Sevillistas - ora affidate alla guida di Matias Almeyda - si sarebbero fatte avanti per riportare in Spagna l'attaccante un anno e mezzo dopo il trasferimento in Turchia.
En-Nesyri-Juve: il nodo Siviglia
Ecco dunque che En-Nesyri è rimasto a Istanbul probabilmente per riflettere a fianco del proprio agente su quale possa essere la migliore decisione per il proprio futuro, considerando quindi anche un ritorno al passato e il fattore emotivo che potrebbe pesare sulla scelta di unirsi alla corte di Luciano Spalletti, o quella tornare in Liga per risollevare le sorti di una classifica che nelle ultime tre stagioni non ha mai visto il Siviglia, detentore del primato di 7 Europa Lague (2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020, 2022-2023), collocarsi tra le prime dieci. Ottolini è così rientrato in Italia senza il giocatore al suo fianco. E se il Fenerbahce è certo di volere chiudere esclusivamente con la Juventus, il marocchino riflette anche sui possibili scenari di un'operazione che lo vedrebbe iniziare una nuova avventura in prestito. Riflessione che però lascia al contempo più d'una riserva sul fronte Continassa circa la motivazione del giocatore di unirsi al progetto bianconero.