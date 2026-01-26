Tuttosport.com
Pagelle Juve: Bremer come Tom Hanks, Yildiz manda il Napoli al manicomio, Spalletti camaleonte

Locatelli disegna calcio, Miretti è la Spallettata, Conceicao croce e delizia: voti e giudizi del 3-0 a Conte
Lorenzo Aprile
2 min
La Juventus stende il Napoli 3-0 all'Allianz con una prestazione stellare: decidono il match della 22ª giornata i gol di David (22'), Yildiz (77') e Kostic (86'). È una vittoria dal peso specifico enorme per la squadra di Luciano Spalletti che in virtù di questo successo torna a -1 proprio dagli azzurri di Antonio Conte, in piena corsa per la qualifcazione alla prossima Champions League. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei bianconeri dopo il netto successo ottenuto allo Stadium.

Di Gregorio 6

Salvo una parata ordinaria su Vergara, ha modo di godersi la goleada dei suoi con tranquillità.

Kalulu 6.5

I compiti da braccetto non gli impediscono di viaggiare ininterrottamente su e giù sulla corsia di destra come il più navigato dei mezzofondisti. In marcatura implacabile, come al solito.

Bremer 7

Marca Hojlund ispirandosi a Tom Hanks in “Catch me if you can”, non concedendogli mai mezzo secondo per pensare. A volte con una veemenza eccessiva, come quando lo cintura in area rigore a palla lontana, ricevendo la grazia di Mariani.

Kelly 6.5

Agli ingredienti da stopper degli ultimi mesi, aggiunge un pizzico di pericolosità offensiva, sganciandosi con frequenza sul lato sinistro. Non sbaglia mezzo intervento, guadagnandosi più volte gli applausi dello Stadium.

McKennie 6.5

Stavolta si mette in mostra soprattutto a livello difensivo, annullando Spinazzola da quinto a destra. Nel finale, cambia un paio di posizioni senza che il rendimento cali minimamente. Statua.

Locatelli 7.5

Francobolla McTominay, arginandolo - quando necessario - con le cattive. Ispiratissimo in fase di costruzione e negli ultimi 30 metri. L’assist al volo di tacco per David è da far vedere e rivedere nelle scuole calcio. E pensare che c’era chi temeva che con Spalletti non potesse giocare… Koopmeiners (42’ st) ng.

Thuram 7.5

Spalletti ne ha curato l’incostanza, rendendolo un giocare totale, clamoroso in tutto per tutto. Quando sprinta palla al piede va semplicemente a un’altra velocità rispetto agli altri. Insuperabile, poi, nell’uno contro uno. Tra le altre cose, centra pure il palo interno con un tiro a giro quasi perfetto.

Cambiaso 5.5

È l'unica nota stonata di una serata che il popolo bianconero ricorderà a lungo. Spalletti li ha rigenerati tutti: all'appello manca solo più lui. Ma i fischi dell'Allianz al momento del cambio, forse, sono un po' eccessivi.

Kostic (15’ st) 7

Entra e alza il livello del gioco sulla corsia di sinistra, regalandosi, pure, la gioia del gol con una stoccata delle sue.

Conceiçao 6

È un po' il discorso di sempre: alle qualità da funambolo deve corroborare - e alla svelta - un filo di cattiveria in più sotto porta. Il gol mangiato a tu per tu con Meret è da matita rossa.

Cabal (15’ st) 6

Entra con ordine, limitandosi a smistare il pallone al compagno più vicino.

Yildiz 7.5

Nel primo tempo manda al manicomio la retroguardia azzurra, spalancando la porta a Chico per il gol del possibile 2-0. Dopo una mezz'ora di appannamento, Spalletti lo sposta sotto punta e lui, complice una follia difensiva degli azzurri, ne approfitta per firmare il raddoppio. Gatti (42’ st) ng.

David 7

Alla prima vera occasione non si fa pregare, tenendo fede a quel soprannome ingombrante con cui si è presentato a Torino: inserimento, spallata a Spinazzola e gol da puntero vero. In mezzo una gara intelligente, fatta di sponde spalle alla porta.

Miretti (31’ st) 6.5

Gli bastano giusto un paio di minuti per intuire l'ingenuità di Juan Jesus e servire a Kenan l’assist del 2-0.

All. Spalletti 8

Disegna una Juve camaleontica, che cambia assetto più volte nel corso della partita. Il risultato? Una lezione di calcio sontuosa a chi, giusto un mese e mezzo fa, aveva macchiato la sua gestione.

