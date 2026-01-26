Stramaccioni scatta una foto in telecronaca, Pardo incalza: “Ora mi devi spiegare”

"Questo giocatore è in uno stato di forma devastante" . Parola di Andrea Stramaccioni , che durante la telecronaca di Juve-Napoli su Dazn non ha potuto che commentare così la prestazione di Khephren Thuram . Un centrocampista totale, fondamentale in fase difensiva e di recupero palla, ma anche decisivo nella metà campo avversaria. Nell'azione presa in considerazione, infatti, Thuram prima ferma McTominay con un contrasto da difensore vero, poi palla al piede strappa, supera tutto il centrocampo del Napoli e muove il baricentro della Juve di 20 metri in avanti . Soltanto una delle tanti giocate da campione viste contro la squadra di Conte (fischiato e sconsolato) .

Il botta e risposta tra Pardo e Stramaccioni: "Ora mi devi spiegare"

Ma gli elogi in diretta per il francese non sono finiti lì. Terminata quell'azione, infatti, Pardo ha chiesto a Stramaccioni: "Adesso mi devi spiegare perchè hai fatto una foto, perché quando lo fai c'è qualcosa che tatticamente ti intriga". Il commentatore e allenatore italiano ha quindi risposto: "Perché la Juventus ha un modo di attaccare la difesa schierata dal Napoli che dà fastidio alle marcature azzurre, e questo è sicuramente merito di McKennie ma anche tantissimo di Thuram".

Thuram: "Giocare così bene mi aiuta a essere a questo livello"

Il primo a essere consapevole delle proprie qualità è proprio Thuram, che al termine della partita ai microfoni di Dazn ha detto: "Sto bene fisicamente e anche la squadra. Giocare così bene mi aiuta a essere a questo livello. È una vittoria di gruppo e siamo contenti di giocare insieme". E in effetti quella vista contro il Napoli è stata probabilmente la Juve più bella della stagione. Ora i bianconeri sono a soltanto un punto di distanza dalla squadra di Conte e dalla Roma, in piena lotta Champions League.

