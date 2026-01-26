Thuram, binocolo alla En-Nesyri: è una stoccata? L'esultanza non sfugge ai tifosi Juve e sul web...

La Juve è in cerca di un attaccante , anche se ieri sera durante l'intervista post partita, Spalletti ha ironizzato sul fatto che tra i centravanti della sua Juve c'è anche McKennie . Di fatti però la dirigenza bianconera sta lavorando assiduamente per regalare un rinforzo nel mercato di gennaio: finora i due profili attenzionati erano stati due, rispettivamente Mateta del Crystal Palace e En Nesyri del Fenerbahce. Ma per entrambi non c'è stata nessuna chiusura . Il ds Ottolini è volato persino in Turchia per chiudere l’affare e portare l'attaccante marocchino a Torino. Ma le cose non sono andate come sperato per due motivi: da una parte lo stop inatteso da parte di En-Nesyri che ha espresso alcuni dubbi sulla formula proposta dei bianconero, dall’altra parte l’inserimento del Siviglia, sua ex squadra, nella trattativa. Trattativa ufficialmente chiusa, come confermato da Chiellini nel pre-partita di Juve-Napoli, che ha ribadito la volontà del club di non poter e volere acquistare il giocatore a titolo definitivo . E allora riparte la caccia al rinforzo in avanti.

Il binocolo di Thuram è una stoccata a En-Nesyri?

I dubbi di En-Nesyri sembrano aver colpito anche lo spogliatoio bianconero e durante la partita contro il Napoli, ai tifosi Juve più attenti non è sfuggito un particolare gesto di uno dei grandi protagonisti della serata, Thuram. Dopo il gol di Kostic tutti hanno esultato con il serbo, anche Khepren che però ha scelto di festeggiare in un modo un po’ particolare, portandosi le mani agli occhi e mimando il gesto del binocolo. Ai tifosi più maliziosi non è sfuggita la posa del francese e sui social si sono scatenati i commenti che hanno tirato in ballo proprio En Nesyri. Perché? Perché proprio l’esultanza del centrocampista Juve è il marchio di fabbrica dell’’attaccante marocchino. “È uno sfottò per En-Nesyri” - scrivono i sostenitori juventini sul web. Al momento però si tratta solo di ipotesi e non vi è alcuna certezza, anche perché l’esultanza del binocolo è molto diffusa tra i calciatori ( anche Lookman propone questo gesto dopo il gol associando il ‘look’, ‘guardare’ proprio al suo nome). E chissà che anche Thuram non gli abbia dato questa sfumatura, considerata la grandissima prestazione della Juventus ieri sera contro il Napoli. Come a dire, “Guardateci”.