“Juve trasformata”, “David? Io vado controcorrente”: l’analisi Sky dopo il tris al Napoli

La vittoria della Juventus contro il Napoli è stata frutto di una prestazione di assoluto livello, che ha permesso alla squadra di Spalletti di battere gli azzurri per 3-0 (qui le pagelle). Un risultato frutto di una crescita importantissima per i bianconeri, che ora si ritrovano ad avere soltanto un punto in meno della formazione di Conte, a un passo dalla zona Champions. C'è ancora tanto su cui lavorare e la stagione è molto lunga, ma la Juventus sembra aver ritrovato solidità e soprattutto gioco.
Marchegiani: "Spalletti ha trasformato la Juve"
Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post partita di Juve-Napoli, Luca Marchegiani ha commentato: "Quello che mi ha entusiasmato è l'approccio della Juventus alla partita. Grande aggressività, forza fisica, convinzione. Una squadra trasformata rispetto a due mesi fa. Il lavoro dell'allenatore è stato importantissimo, è riuscito a dare tranquillità a quei giocatori che ne avevano meno. Ho sentito giudizi entusiasti sulla prestazione di David, io non lo sono. Però nella quantità mette anche delle cose decisive e importanti".
Il focus sulla difesa bianconera
Beppe Bergomi, invece, si è soffermato sul ruolo di McKennie e la linea di difesa bianconera in fase di non possesso: "Mentre nella partita di andata giocò con le due punte leggere e non lo sorprese, oggi è stata importante la posizione di McKennie che l'ha tenuto largo. È un cinque dietro, uomo su uomo. Si creano delle coppie e Weston lo trovi in difesa e in area di rigore. Anche David molto basso, un 5-4-1 in fase di non possesso".
I problemi del Napoli
Per il Napoli è una fase della stagione estremamente delicata: "La partita di mercoledì prossimo è un dentro o fuori - ha detto Bergomi -, fai i playoff, fai un turno in più ma non si sa mai e puoi andare avanti. Poi va mantenuta questa classifica, sembra distante dalla vetta ma ci sono tante cose per cui lottare, l'obiettivo è restare in Champions League. A questo giro Conte ha ragionato bene. Oggi chi ha avuto più vantaggio di tutti è il Como". Marchegiani ha aggiunto: "Non si può prescindere dagli infortuni del Napoli, non sono solo tanti numericamente ma hanno colpito di volta in volta i giocatori su cui Conte stava lavorando. De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Neres… Perciò anche alla luce di una partita come questa, non si possono non considerare le difficoltà di questa squadra. 15 giorni fa parlavo di un Napoli che stava crescendo, con Conte che aveva cambiato fisionomia di gioco. Poi ti mancano i giocatori e devi rimetterti in discussione da capo".
Lotta Champions, Florenzi: "Roma, Juve e Napoli in 3 per 2 posti"
Se l'Inter è in fuga e il Milan sta provando a rincorrere, la lotta Champions sotto di loro si fa sempre più avvincente. A proposito Alessandro Florenzi ha detto: "L'obiettivo della Roma sin dall'inizio è arrivare tra le prime quattro. Roma, Juve e Napoli si giocano terzo e quarto posto. Il Napoli sembra essere un po' scarica ma ha mezza squadra fuori e non è semplice giocare tre competizioni. Ai punti sembra quella che ne ha di meno ma conosco bene l'allenatore in panchina e difficilmente mollerà di un centimetro".
Costacurta: "Fossi nelle altre squadre mi preoccuperei del Milan"
Costacurta, invece, ha detto la sua sul Milan, che ha pareggiato 1-1 contro la Roma: "Non è la prima volta che al Milan va bene, non può essere una strategia. Dopo 60 minuti loro si sentono più forti e questo fa ancora più paura: e se gli attaccanti cominciano a giocare veramente? Hanno 3 o 4 giocatori importantissimi che sono tutti performanti. Leao non è stato un fattore stasera? Secondo me è uno di quelli che può dare di più. Pulisic in questo momento non è quello di inizio campionato. Gli attaccanti che subentrano sono di quel livello lì. La difesa è affidabile? Se tirano così tante volte in porta vuol dire che è affidabile? Secondo me se fossi nelle altre squadre mi preoccuperei, perchè il Milan ha tanti margini di miglioramento".
