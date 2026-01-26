“Juve trasformata”, “David? Io vado controcorrente”: l’analisi Sky dopo il tris al Napoli

La vittoria della Juventus contro il Napoli è stata frutto di una prestazione di assoluto livello, che ha permesso alla squadra di Spalletti di battere gli azzurri per 3-0 ( qui le pagelle ). Un risultato frutto di una crescita importantissima per i bianconeri, che ora si ritrovano ad avere soltanto un punto in meno della formazione di Conte, a un passo dalla zona Champions . C'è ancora tanto su cui lavorare e la stagione è molto lunga, ma la Juventus sembra aver ritrovato solidità e soprattutto gioco.

Marchegiani: "Spalletti ha trasformato la Juve"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post partita di Juve-Napoli, Luca Marchegiani ha commentato: "Quello che mi ha entusiasmato è l'approccio della Juventus alla partita. Grande aggressività, forza fisica, convinzione. Una squadra trasformata rispetto a due mesi fa. Il lavoro dell'allenatore è stato importantissimo, è riuscito a dare tranquillità a quei giocatori che ne avevano meno. Ho sentito giudizi entusiasti sulla prestazione di David, io non lo sono. Però nella quantità mette anche delle cose decisive e importanti".

Il focus sulla difesa bianconera

Beppe Bergomi, invece, si è soffermato sul ruolo di McKennie e la linea di difesa bianconera in fase di non possesso: "Mentre nella partita di andata giocò con le due punte leggere e non lo sorprese, oggi è stata importante la posizione di McKennie che l'ha tenuto largo. È un cinque dietro, uomo su uomo. Si creano delle coppie e Weston lo trovi in difesa e in area di rigore. Anche David molto basso, un 5-4-1 in fase di non possesso".