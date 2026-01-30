Juve-Galatasaray, quando si gioca il playoff Champions: data e orario. Il calendario completo

La Juventus ha terminato la League Phase di Champions League al tredicesimo posto in classifica, a quota 13 punti. I bianconeri così facendo hanno mancato la qualificazione diretta agli ottavi di finale e dovrà giocare i playoff , dove affronterà il Galatasaray ( qui tutti gli altri sorteggi ). All'andata la squadra di Spalletti volerà in Turchia , mentre il ritorno si giocherà tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino. Una doppia sfida tutt'altro che semplice per la Vecchia Signora, che dovrà affrontare una squadra ricca di talento e che rievoca brutti ricordi ( le parole di Chiellini ). Ma quando verranno giocati i playoff?

La Juve sfida il Galatasaray: le date

Le date esatte dei playoff di Champions League non sono ancora state comunicate, ma la sfida di andata avrà luogo il 17 o il 18 febbraio, mentre il ritorno il 24 o 25 febbraio. Giocare la seconda partita in casa per la squadra di Spalletti sarà un vantaggio tattico importante, visto che in caso di sconfitta nel primo incontro, permetterebbe ai bianconeri di poter contare sul supporto del suo pubblico nel match decisivo per la qualificazione. Allo stesso modo, anche in caso di vittoria all'andata, il Galatasaray dovrebbe poi andare a ribaltare il risultato all'Allianz, impresa non facile. In caso di vittoria ai playoff, la Juventus passerebbe poi agli ottavi di finale dove andrebbe ad affrontare una tra Liverpool e Tottenham. L'andata sarebbe il 10 o 11 marzo, mentre il ritorno il 17 o 18 marzo.

Galatasaray-Juve 17/18 febbraio

Juve-Galatasaray 24/25 febbraio

Possibile andata ottavi 10/11 marzo

Possibile ritorno ottavi 17/18 marzo

Il calendario bianconero: febbraio da incubo

Parma, Atalanta, Lazio, Inter, Galatasaray (due volte) e Como: la Juve a febbraio scenderà in campo 7 volte nel giro di 25 giorni. Un calendario difficilissimo e ricco di sfide di livello, e che per questo rischia di essere decisivo per il proseguo della stagione bianconera.

Parma -Juve (Serie A): 1 febbraio

-Juve (Serie A): 1 febbraio Atalanta -Juve (Coppa Italia): 5 febbraio

-Juve (Coppa Italia): 5 febbraio Juve- Lazio (Serie A): 8 febbraio

(Serie A): 8 febbraio Inter -Juve (Serie A): weekend del 15 febbraio

-Juve (Serie A): weekend del 15 febbraio Galatasaray -Juve (Champions League): 17/18 febbraio

-Juve (Champions League): 17/18 febbraio Juve- Como (Serie A): weekend del 22 febbraio

(Serie A): weekend del 22 febbraio Juve-Galatasaray (Champions League) 24/25 febbraio

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE