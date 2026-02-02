Infortunio Yildiz, come sta dopo Parma-Juve e quando torna a disposizione di Spalletti

La serata di Parma ha dato tante buone notizie a Luciano Spalletti e alla Juventus , ma anche una nota stonata: quella relativa a Kenan Yildiz . Il numero 10 dei bianconeri è uscito all'intervallo, dopo aver accusato un problema a ridosso della fine della prima frazione di gioco, lasciando il posto a Miretti . Arrivano le prime novità sulle sue condizioni, sui tempi di recupero e dunque anche sulle gare che potrebbe saltare il turco.

Juve, infortunio Yildiz: di cosa si tratta

Intorno al 40' della sfida del Tardini, con la Juve in vantaggio, si vede Yildiz dialogare intensamente con Spalletti: il tecnico gli chiede come sta, la risposta non era quella sperata: il 10 chiede il cambio alla fine del primo tempo. Ma quali sono le condizioni del fantasista bianconero? Yildiz nella sfida col Parma avrebbe rimediato un sovraccarico all'adduttore della coscia sinistra, da valutare giorno per giorno. Un infortunio assolutamente non grave, ma che arriva proprio in un momento delicatissimo della stagione, con gare fondamentali alle porte. Un acciacco che, per evitare ulteriori guai, verrà gestito nel migliore dei modi e dunque senza accelerare il recupero, evitando così ricadute. Il calciatore intanto ha già cominciato a svolgere le terapie del caso alla Continassa.

Le parole di Spalletti

A proposito dell'infortunio di Yildiz si era espresso anche ieri, nel post partita, il tecnico juventino Spalletti ai microfoni di Dazn: "Siamo stati in contatto nel primo tempo e ci ha detto che aveva dolore ma che sarebbe riuscito ad arrivare a fine primo tempo. Ci siamo fidati di lui, ma ora ha anche dolore camminando, ma chi lo ha trattato ha detto che non si tratta di molto. Per giovedì la vedo dura". Delle sue condizioni ne ha poi parlato anche a SkySport: "Qualunque decisione si prende è sempre sbagliata. Lui mi ha detto che sarebbe riuscito arrivare a fine primo tempo per un fastidio. Poi questo fastidio raffreddandosi è aumentato. Chi l'ha trattato però ha detto che non è molto".

Infine così in conferenza stampa: "Yildiz non riusciva a camminare? Questo lo ha detto lei. Ho detto che aveva un po' di male a camminare. Mi sono fidato di quello che diceva lui. Si toccava l'adduttore, si guardava. Mi ha detto che sarebbe arrivato alla fine del primo tempo e che avrebbe guardato. Freddando il muscolo un po' lo sentiva di dolore. Chi lo ha trattato sa fare il suo lavoro e ha detto che non è grave. Può darsi che salti un paio di partite visto che sono ravvicinate".